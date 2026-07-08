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UP Petrol-Diesel Price: पेट्रोल-डीजल के नए दाम अपडेट, जानिए यूपी में आज कितना है प्रति लीटर रेट

UP Petrol-Diesel Price: पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें हर दिन लोगों के लिए अहम खबर होती हैं. रोज़ सुबह 6 बजे तेल कंपनियाँ नए रेट जारी करती हैं, जिन्हें देश के अलग-अलग शहरों में लागू किया जाता है.

By: Heena Khan | Published: July 8, 2026 10:30:34 AM IST

UP में आज पेट्रोल-डीजल के दाम
UP में आज पेट्रोल-डीजल के दाम


UP Petrol-Diesel Price: पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें हर दिन लोगों के लिए अहम खबर होती हैं. रोज़ सुबह 6 बजे तेल कंपनियाँ नए रेट जारी करती हैं, जिन्हें देश के अलग-अलग शहरों में लागू किया जाता है. इन कीमतों का निर्धारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के भाव और रुपये की कीमत को ध्यान में रखकर किया जाता है. पेट्रोल और डीज़ल महंगे या सस्ते होने का असर सिर्फ़ वाहन चलाने वालों पर ही नहीं, बल्कि रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ों और परिवहन खर्च पर भी पड़ता है. इसलिए लोग हर सुबह अपने शहर के ताज़ा ईंधन रेट जरूर देखते हैं.

लखनऊ से लेकर कानपुर तक के दाम 

यही वजह है कि रोज़ाना की कीमतों के बारे में जानकारी रखना हर किसी के लिए ज़रूरी और समझदारी भरा है. सरकार का सिस्टम पारदर्शिता सुनिश्चित करता है, जिससे ग्राहकों को गलत जानकारी नहीं मिलती. उत्तर प्रदेश के लिए पेट्रोल और डीज़ल के अपडेटेड रेट आज सुबह 6 बजे जारी किए गए. अगर आप लखनऊ और कानपुर जैसे शहरों में कीमतें जानना चाहते हैं, तो यह रिपोर्ट आपके लिए है. आइए, UP के शहरों में पेट्रोल और डीज़ल के रेट पर एक नज़र डालते हैं.

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यहाँ देखें पेट्रोल-डीजल की कीमतें 

शहर 

पेट्रोल (₹/लीटर)

डीज़ल (₹/लीटर)
लखनऊ 101.86     95.36
कानपुर   101.59     95.06
प्रयागराज  101.96 95.46
नोएडा   101.96 95.44
वाराणसी     102.23     95.72
गोरखपुर     102.13     95.62
मेरठ     101.99     95.46
अलीगढ़     101.92     95.38
आगरा     101.66     95.14

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Tags: Petrol Diesel PriceUP NewsUP Petrol diesel
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