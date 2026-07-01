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UP Petrol Diesel Price 1 july: UP वालों के लिए बड़ी खबर! आज पेट्रोल-डीजल ने दी राहत या बढ़ा दिया सफर का खर्च? तुरंत जानें

Petrol Diesel Rate Today: सुबह 6 बजे, नेशनल ऑयल कंपनियां‌ (OMCs) अपडेटेड कीमतों की घोषणा करती हैं. ये कीमतें इंटरनेशनल कच्चे तेल की कीमतों और डॉलर के मुकाबले रुपये की एक्सचेंज रेट से तय होती हैं. दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के बाद भारत के बड़े शहरों में फ्यूल की कीमतें बढ़ गई हैं.

By: Shivangi Shukla | Published: July 1, 2026 10:37:13 AM IST

UP में आज पेट्रोल-डीजल के दाम
UP में आज पेट्रोल-डीजल के दाम


UP Petrol Diesel Price Today: पिछली बार कीमतें बढ़ने के बाद से एक महीना बीत चुका है. 1 जुलाई को भारतीय शहरों में ईंधन की कीमतें स्थिर रहीं, हालांकि पश्चिम एशिया में तनाव और मुख्य शिपिंग रूट में रुकावटों की वजह से ग्लोबल क्रूड मार्केट में अनिश्चितता बनी हुई है. 25 मई के बाद से पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. उस समय सरकारी ईंधन कंपनियों ने पेट्रोल की कीमतों में ₹2.61 प्रति लीटर और डीजल की कीमतों में ₹2.71 प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी. 

रुपये और डॉलर के बीच एक्सचेंज रेट भी एक अहम कारक है, क्योंकि भारत अपनी ज़्यादातर कच्चे तेल की जरूरतें आयात के जरिए पूरी करता है. जब डॉलर के मुकाबले रुपया कमज़ोर होता है तो कच्चा तेल खरीदने की लागत बढ़ जाती है जिससे सीधे तौर पर रिटेल में ईंधन की कीमतें बढ़ सकती हैं. 1 जुलाई को उत्तर प्रदेश में पेट्रोल की कीमतों में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ. हालांकि, शहर के अनुसार कीमतों में मामूली अंतर हो सकता है. आइये जानते हैं किस जिले में पेट्रोल डीजल का क्या रेट है?

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शहर डीजल पेट्रोल
आगरा  95.14 रुपये/लीटर 101.67 रुपये/लीटर
अलीगढ़ 95.74 रुपये/लीटर 102.29 रुपये/लीटर
अम्बेडकर 96.27 रुपये/लीटर 102.88 रुपये/लीटर
अमरोहा 95.87 रुपये/लीटर 102.42 रुपये/लीटर
औरैया 95.86 रुपये/लीटर 102.40 रुपये/लीटर
आजमगढ़ 96.17 रुपये/लीटर 102.78 रुपये/लीटर
बागपत 95.47 रुपये/लीटर 101.99 रुपये/लीटर
बहराइच 95.81 रुपये/लीटर 102.31 रुपये/लीटर
बलिया 96.69 ₹/लीटर 103.34 रुपये/लीटर
बलरामपुर 102.75 रुपये/लीटर 102.39 रुपये/लीटर
बाँदा 96.12 रुपये/लीटर 102.72 रुपये/लीटर
बाराबंकी 95.86 रुपये/लीटर 102.40 रुपये/लीटर
बरेली 95.33 रुपये/लीटर 101.84 रुपये/लीटर
बस्ती 96.08 ₹/लीटर 102.67 रुपये/लीटर
बिजनौर 95.17 रुपये/लीटर 101.67 रुपये/लीटर
शाहजहांपुर 95.27 रुपये/लीटर 101.78 रुपये/लीटर
बुलंदशहर 95.86 रुपये/लीटर 102.45 रुपये/लीटर
चंदौली 95.33 रुपये/लीटर 101.82 रुपये/लीटर
चित्रकूट 96.35 रुपये/लीटर 102.96 रुपये/लीटर
देवरिया 95.18 रुपये/लीटर 101.69 रुपये/लीटर
एटा 95.28 रुपये/लीटर 101.81 रुपये/लीटर
इटावा 95.77 रुपये/लीटर 102.31 रुपये/लीटर
फैजाबाद 96.03 रुपये/लीटर 102.58 रुपये/लीटर
फतेहपुर 95.64 रुपये/लीटर 102.16 रुपये/लीटर
फिरोजाबाद 95.19 रुपये/लीटर 101.72 रुपये/लीटर
गौतम बुद्ध नगर 95.37 रुपये/लीटर 101.92 रुपये/लीटर
गाजियाबाद 95.29 रुपये/लीटर 101.80 रुपये/लीटर
गाजीपुर 96.40 ₹/लीटर 103.03 रुपये/लीटर
गोंडा 95.56 रुपये/लीटर 102.06 रुपये/लीटर
गोरखपुर 95.65 रुपये/लीटर 102.95 रुपये/लीटर
हमीरपुर 96.31 रुपये/लीटर 101.96 रुपये/लीटर
हरदोई 96.33 रुपये/लीटर 101.96 रुपये/लीटर
हाथरस 95.18 रुपये/लीटर 101.72 रुपये/लीटर
जालौन 95.60 रुपये/लीटर 102.12 रुपये/लीटर
जौनपुर 96.27 रुपये/लीटर 102.89 रुपये/लीटर
झांसी 95.03 रुपये/लीटर 101.55 रुपये/लीटर
कानपुर ग्रामीण 95.54 रुपये/लीटर 102.06 रुपये/लीटर
कानपुर शहरी 95.06 रुपये/लीटर 101.56 रुपये/लीटर
कौशांबी 95.49 रुपये/लीटर 101.98 रुपये/लीटर
कुशीनगर 95.26 रुपये/लीटर 107.77 रुपये/लीटर
लखीमपुर
 99.21 रुपये/लीटर 102.28 रुपये/लीटर
Lalitpur 95.75 रुपये/लीटर 102.04 रुपये/लीटर
लखनऊ 95.53 रुपये/लीटर 102.64 रुपये/लीटर
महाराजगंज 96.05 ₹/लीटर 102.64 रुपये/लीटर
महोबा 96.23 रुपये/लीटर 102.86 रुपये/लीटर
मैनपुरी 95.78 रुपये/लीटर 102.33 रुपये/लीटर
मथुरा 94.90 रुपये/लीटर 101.43 रुपये/लीटर
मेरठ 95.20 रुपये/लीटर 101.71 रुपये/लीटर
मिर्जापुर 95.63 रुपये/लीटर 102.13 रुपये/लीटर
मुरादाबाद 96.09 ₹/लीटर 102.68 रुपये/लीटर
मुजफ्फरनगर 95.43 रुपये/लीटर 101.96 रुपये/लीटर
आगरा  95.14 रुपये/लीटर 101.67 रुपये/लीटर
पीलीभीत 95.86 रुपये/लीटर 102.40 रुपये/लीटर
प्रतापगढ़ 98.38 रुपये/लीटर 102.71 रुपये/लीटर
रायबरेली 95.58 रुपये/लीटर 102.09 रुपये/लीटर
रामपुर 95.78 रुपये/लीटर 102.31 रुपये/लीटर
सहारनपुर 95.97 ₹/लीटर 102.54 रुपये/लीटर
संभल 96.17 रुपये/लीटर 102.79 रुपये/लीटर
संत कबीर नगर 95.58 रुपये/लीटर 102.09 रुपये/लीटर
शाहजहांपुर 95.51 रुपये/लीटर 102.01 रुपये/लीटर
शामली 95.60 रुपये/लीटर 102.13 रुपये/लीटर
श्रावस्ती 96.15 रुपये/लीटर 102.73 रुपये/लीटर
सीतापुर 96.30 रुपये/लीटर 102.91 रुपये/लीटर
सोनभद्र 96.13 रुपये/लीटर 102.72 रुपये/लीटर
सुल्तानपुर 96.73 रुपये/लीटर 103.51 रुपये/लीटर
उन्नाव 95.20 रुपये/लीटर 101.71 रुपये/लीटर
वाराणसी 95.85 रुपये/लीटर 102.37 रुपये/लीटर

Tags: Diesel PriceLucknow Petrol PriceUP Petrol Diesel Price
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UP Petrol Diesel Price 1 july: UP वालों के लिए बड़ी खबर! आज पेट्रोल-डीजल ने दी राहत या बढ़ा दिया सफर का खर्च? तुरंत जानें

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UP Petrol Diesel Price 1 july: UP वालों के लिए बड़ी खबर! आज पेट्रोल-डीजल ने दी राहत या बढ़ा दिया सफर का खर्च? तुरंत जानें
UP Petrol Diesel Price 1 july: UP वालों के लिए बड़ी खबर! आज पेट्रोल-डीजल ने दी राहत या बढ़ा दिया सफर का खर्च? तुरंत जानें
UP Petrol Diesel Price 1 july: UP वालों के लिए बड़ी खबर! आज पेट्रोल-डीजल ने दी राहत या बढ़ा दिया सफर का खर्च? तुरंत जानें
UP Petrol Diesel Price 1 july: UP वालों के लिए बड़ी खबर! आज पेट्रोल-डीजल ने दी राहत या बढ़ा दिया सफर का खर्च? तुरंत जानें