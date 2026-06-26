UP Gau Samvardhan Yojana: गाय खरीदने के लिए सरकार दे रही 80 हजार रुपये, ऐसे करें आवेदन; महिलाओं को भारी छूट

उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए स्वदेशी और देसी नस्ल की गायों के पालन को बढ़ावा दे रही है. इसके लिए ‘नंद बाबा दुग्ध मिशन’ के तहत मुख्यमंत्री स्वदेशी गो-संवर्धन योजना चलाई जा रही है. इस योजना के अंतर्गत पशुपालकों को दो स्वदेशी नस्ल की गाय खरीदने पर 80,000 तक की बंपर सब्सिडी दी जाएगी.

दो गायों की खरीद पर मिलेगी भारी सब्सिडी

इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में स्वदेशी गायों की संख्या बढ़ाना और दूध के उत्पादन में तेजी लाना है. इससे पशुपालकों की आमदनी में भी अच्छा-खासा इजाफा होगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। यही वजह है कि इस योजना को बेहद अहम माना जा रहा है।

कैसे उठाएं योजना का लाभ?

पशुपालन विभाग के अनुसार, जो भी किसान या पशुपालक इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर 10 जुलाई तक आवेदन करना होगा।

यह सब्सिडी दो गायों की एक यूनिट (इकाई) खरीदने पर दी जाएगी।

दो गायों की एक यूनिट की अधिकतम लागत ₹2 लाख तय की गई है।

सरकार इस कुल लागत पर 40% की सब्सिडी दे रही है, जो अधिकतम ₹80,000 तक होगी।

पशुपालकों को अलग से मिलेंगे ₹10,000 से ₹15,000

मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी अरुण कुमार सचान ने बताया कि ‘मुख्यमंत्री स्वदेशी गो-संवर्धन योजना’ के तहत पात्र पशुपालकों को वित्तीय सहायता तो मिलेगी ही, साथ ही इन गायों का पालन करने वालों को ₹10,000 से ₹15,000 तक की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। इससे राज्य में दूध का उत्पादन तो बढ़ेगा ही, साथ ही हमारी देसी नस्लों का संरक्षण भी हो सकेगा। विभाग ने योग्य किसानों से समय पर आवेदन करने की अपील की है।

कौन कर सकता है आवेदन? (पात्रता)

योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए:

आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।

उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।

गायों को रखने के लिए पर्याप्त जगह या शेड (गौशाला) की व्यवस्था होनी चाहिए।

आवेदक पहले से दुग्ध उत्पादन या पशुपालन के काम से जुड़ा हो।

ध्यान रहे, एक पशुपालक को केवल एक यूनिट (यानी दो गायों) के लिए ही इस योजना का लाभ मिलेगा।

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज:

आधार कार्ड

निवास प्रमाण पत्र

बैंक पासबुक की कॉपी

पासपोर्ट साइज फोटो

मोबाइल नंबर

मवेशी शेड (गौशाला) से जुड़ी जानकारियां

संबंधित जिले के पशुपालन विभाग द्वारा मांगे गए अन्य जरूरी दस्तावेज

आवेदन करने का तरीका:

स्टेप 1: सबसे पहले नंद बाबा दुग्ध मिशन की आधिकारिक वेबसाइट https://nandbabadugdhmission.up.gov.in/ पर जाएं।

स्टेप 2: वेबसाइट पर जाकर योजना के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करें।

स्टेप 3: इसके बाद ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियां सही-सही भरें।

स्टेप 4: अपने सभी जरूरी दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करें।

स्टेप 5: फॉर्म सबमिट करने के बाद मिलने वाली रसीद (Receipt) को संभालकर अपने पास रख लें।

खास बात: इस योजना में लाभार्थियों का चयन ई-लॉटरी के जरिए किया जाएगा। इसके अलावा, महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए इस योजना में 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई है।