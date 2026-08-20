UP Gud Sugar Price Hike: चीनी और गुड़ ने कड़वा किया ‘स्वाद’ यूपी के शहरों में कितने बढ़े दाम, जानें यहां

UP Gud Sugar Price Hike: देश भर के लोगों को महंगाई का दोहरा झटका लगा है. व्यंजनों में मिठास घोलने वाली चीनी और गुड़ के दामों में इजाफा हो गया है. गुड़ की कीमत में करीब 75 प्रतिशत जबकि चीनी के दाम में करीब 50 प्रतिशत का इजाफा हुआ है. ऐसे में चाय से लेकर मिठाई और दूसरे खाद्य पदार्थों में इस्तेमाल होने वाली चीनी और गुड़ महंगा होने का असर लोगों पर नजर भी आने लगा है.

यूपी में 40 से 75 रुपये के बीच है गुड़ की कीमत

उत्तर प्रदेश में खुदरा बाजार में गुड़ की कीमत 40 रुपये से लेकर 75 रुपये प्रति किलोग्राम के बीच है. कीमत गुणवत्ता और स्थान के आधार पर अलग-अलग शहरों में अलग-अलग है. वहीं मंडियों में थोक भाव औसतन 3,600 रुपये से 4,500 रुपये प्रति क्विंटल (यानी लगभग 36 रुपये से 45 रुपये प्रति किलो ग्राम है.

यूपी के शहरों में चीना के दाम

लखनऊ में गुड़ की कीमत 72 रुपये/किलो है.

अयोध्या में खुदरा बाजार और स्थानीय मंडियों में सामान्य देसी गुड़ की कीमत लगभग 35 रुपये से 50 रुपये प्रति किलोग्राम है.

कानपुर में थोक और खुदरा बाजार में सामान्य गुड़ का औसत दाम लगभग 40 रुपये से 45 रुपये प्रति किलोग्राम (यानी 4,000 से 4,500 रुपये प्रति क्विंटल) है.

वाराणसी में मंडी और खुदरा बाजारों में गुड़ का थोक भाव लगभग 4,500 रुपये से 4,860 रुपये प्रति क्विंटल (करीब ₹45 से ₹49 प्रति किलो) है.

यूपी के शहरों में गुड़ के दाम