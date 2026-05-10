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UP Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: यूपी में सोने के दामों ने उड़ाए होश! आज का रेट चूके तो होगा बड़ा नुकसान

UP Gold Price Today: मेरठ में भी सोने की कीमतों में स्थिरता देखने को मिली. यहां 24 कैरेट गोल्ड ₹1,52,500 प्रति 10 ग्राम बिक रहा है, जबकि 22 कैरेट सोना ₹1,39,800 और 18 कैरेट गोल्ड ₹1,14,410 प्रति 10 ग्राम के भाव पर उपलब्ध है.

By: Divyanshi Singh | Published: May 10, 2026 12:30:02 PM IST

यूपी में आज सोने का दाम
यूपी में आज सोने का दाम


UP Gold Price Today: पश्चिम एशिया में तनाव फिर से बढ़ने से सोने की कीमतों (gold rate today) में उतार-चढ़ाव बढ़ गया है. ऑल इंडिया सर्राफा एसोसिएशन के अनुसार, दिल्ली में 24 कैरेट सोना 1,55,900 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी टैक्स मिलाकर) पर पहुंच गया है. इस बीच, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का फ्यूचर भाव 0.04% यानी 59 रुपये बढ़कर 152589 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया.

  • लखनऊ में आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹1,52,500 प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है. वहीं 22 कैरेट सोने का भाव ₹1,39,800 और 18 कैरेट सोने का रेट ₹1,14,410 प्रति 10 ग्राम बना हुआ है.
  • मेरठ में भी सोने की कीमतों में स्थिरता देखने को मिली. यहां 24 कैरेट गोल्ड ₹1,52,500 प्रति 10 ग्राम बिक रहा है, जबकि 22 कैरेट सोना ₹1,39,800 और 18 कैरेट गोल्ड ₹1,14,410 प्रति 10 ग्राम के भाव पर उपलब्ध है.
  • अयोध्या में आज सोने के रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ. 24 कैरेट सोना ₹1,52,500 प्रति 10 ग्राम पर बना हुआ है. वहीं 22 कैरेट गोल्ड की कीमत ₹1,39,800 और 18 कैरेट सोने का रेट ₹1,14,410 प्रति 10 ग्राम है.
  • कानपुर के सर्राफा बाजार में भी सोने की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं. यहां 24 कैरेट सोना ₹1,52,500 प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट गोल्ड ₹1,39,800 और 18 कैरेट सोना ₹1,14,410 प्रति 10 ग्राम के हिसाब से बिक रहा है.
  • गाजियाबाद में आज सोने के दाम में किसी तरह का उतार-चढ़ाव नहीं देखा गया. यहां 24 कैरेट सोने की कीमत ₹1,52,500 प्रति 10 ग्राम है. वहीं 22 कैरेट और 18 कैरेट सोना क्रमशः ₹1,39,800 और ₹1,14,410 प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है.
  • नोएडा में भी सोने के दाम बाकी शहरों के समान बने हुए हैं. 24 कैरेट गोल्ड ₹1,52,500 प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट सोना ₹1,39,800 और 18 कैरेट गोल्ड ₹1,14,410 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है.

UP के प्रमुख शहरों में सोने का दाम

शहर 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) 18 कैरेट सोना (10 ग्राम)
लखनऊ ₹1,52,500 ₹1,39,800 ₹1,14,410
मेरठ ₹1,52,500 ₹1,39,800 ₹1,14,410
अयोध्या ₹1,52,500 ₹1,39,800 ₹1,14,410
कानपुर ₹1,52,500 ₹1,39,800 ₹1,14,410
गाजियाबाद ₹1,52,500 ₹1,39,800 ₹1,14,410
नोएडा ₹1,52,500 ₹1,39,800 ₹1,14,410

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Tags: UP Gold Price
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