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UP CNG Price hike: लखनऊ से आगरा तक बढ़ गए सीएनजी के दाम, नोट करें अपने शहरों के ताजा रेट्स

UP CNG Price hike: ग्रीन गैस लिमिटेड (GGL) ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ से लेकर आगरा तक में सीएनजी के दामों में इजाफा कर दिया है.

By: JP Yadav | Published: November 1, 2026 7:49:33 AM IST

UP CNG Price hike: लखनऊ से आगरा तक बढ़ गए सीएनजी के दाम, नोट करें अपने शहरों के ताजा रेट्स
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UP CNG Price hike:  उत्तर प्रदेश में लोगों को दीवाली से पहले महंगाई का एक और झटका लगा है. यहां पर सीएनजी के दाम बढ़ गए हैं. यह दाम अलग-अलग शहरों में अलग-अलग बढ़ाए गए हैं. यूपी की राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहां पर सीएनजी एक रुपये तो पड़ोसी जिले उन्नाव में 2 रुपये 25 पैसे महंगी हुई है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ग्रीन गैस लिमिटेड (GGL) ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ समेत 5 शहरों में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (CNG) की खुदरा कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा की है. सीएनजी की ये नई दरें रविवार सुबह 6 बजे से लागू हो गई हैं. कंपनी ने इसके पीछे सर्दियों में बढ़ती मांग और वैश्विक स्तर पर गैस की आपूर्ति को लेकर अनिश्चितता के कारण RLNG (रीगैसिफाइड लिक्विफाइड नेचुरल गैस) की खरीद लागत में हुई बढ़ोतरी का हवाला दिया है.

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राजधानी लनखऊ में 1 रुपये बढ़ी कीमत

नई दरों के तहत, लखनऊ और आगरा में CNG की कीमत 1 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ जाएगी, जिससे यह 107 रुपये से बढ़कर 108 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाएगी.

उन्नाव को लोगो को लगा बड़ा झटका

उन्नाव में सबसे ज्यादा, 2.25 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी होगी, जिससे वहां खुदरा कीमत 103.75 रुपये से बढ़कर 106 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाएगी.

अयोध्या-सुल्तानपुर में नए रेट्स

इसी तरह, अयोध्या और सुल्तानपुर में भी CNG की कीमत 1 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ेगी, जिससे यह 105 रुपये से बढ़कर 106 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाएगी.

क्यों बढ़े दाम

GGL के अनुसार, सर्दियों के मौसम में मांग बढ़ने और वैश्विक गैस आपूर्ति में अनिश्चितता के कारण RLNG की खरीद लागत काफी बढ़ गई है, जिसके चलते कीमतों में यह बदलाव करना पड़ा है.

सीएनसी के वाहनों से सफर होगा महंगा

इन नई कीमतों का असर कंपनी द्वारा सेवा दिए जाने वाले पांचों शहरों में CNG से चलने वाले निजी वाहनों, टैक्सियों, ऑटो-रिक्शा और कमर्शियल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों पर पड़ेगा.

Tags: home-hero-pos-1UP CNG Price hike
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