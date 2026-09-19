Unlimited Data Plan: इस कंपनी में 51 रुपये में मिलेगा अनलिमिटेड 5G, पूरे महीने दबाकर करें इस्तेमाल, जानें ऑफर की डिटेल

Unlimited Data Plan: आज के समय में मोबाइल डेटा की जरूरत तेजी से बढ़ गई है. वीडियो स्ट्रीमिंग, सोशल मीडिया से लेकर ऑनलाइन गेमिंग और वीडियो कॉलिंग तक के लिए इंटरनेट की जरूरत पड़ती है. ऐसे में टेलीकॉम कंपनियां अलग-अलग कीमतों पर डेटा प्लान लेकर आती रहती हैं. अगर आप कम कीमत में ज्यादा डेटा इस्तेमाल करने वाला प्लान खोज रहे हैं, तो 51 रुपये वाला अनलिमिटेड 5G डेटा ऑफर आपके लिए दिलचस्प हो सकता है.

इस तरह के ऑफर को समझते समय सिर्फ कीमत और अनलिमिटेड शब्द पर ध्यान देना ही काफी नहीं है बल्कि, आपके प्लान को डिटेल में समझना चाहिए. आज हम आपको महज 51 रुपये में मिलने वाले ऐसे प्लान के बारे में बताएंगे, जिसे आप पूरे महीने आसानी से चला सकते हैं.

क्या है प्लान की खासियत?

अगर आप 51 रुपये का प्लान लेना चाहते हैं तो Jio का प्लान ले सकते हैं. लेकिन, यह एक तरह का Add On प्लान है, जिसे मेन रिचार्ज की जगह पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है. इस प्लान को लेने के लिए आपके पास पहले से कोई मेन प्लान होना जरूरी है. इसकी वैलिडिटी आपके मौजूदा बेस प्लान के साथ जुड़ी होगी और एक महीने तक की पात्र वैलिडिटी वाले प्लान पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है. इस प्लान में आपको अनलिमिटेड 5G डेटा मिलता है. इसके अलावा यूजर्स को 3GB 4G डेटा भी मिलता है.

प्रीपेड ग्राहकों के लिए होगा प्लान?