केंद्रीय मंत्रियों की संपत्तियों में कौन-कौन सी चीजें शामिल? PMO की वेबसाइट पर मिलेगी एक-एक डिटेल्स

Union Ministers Property Details: प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) की वेबसाइट पर सभी केंद्रीय मंत्रियों ने अपनी-अपनी संपत्तियों का ब्यौरा दिया है.

Published By: Sohail Rahman
Published: September 11, 2025 11:14:47 IST

Union Ministers Assets Details
Union Ministers Assets Details

Union Ministers Assets Details: केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों द्वारा अपनी संपत्तियों का ब्यौरा दिया गया है, जिसे प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है. आपको जानकारी के लिए बता दें कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों की ओर से वर्ष 2024-25 के लिए घोषित संपत्तियों में क्रिप्टोकरेंसी, दशकों पुराने वाहन, सोने के आभूषण, म्यूचुअल फंड, रिवोल्वर और कृषि भूमि शामिल है.

प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) की वेबसाइट पर प्रकाशित जानकारी के अनुसार, कौशल विकास राज्य मंत्री व राष्ट्रीय लोक दल (रालोद) अध्यक्ष जयंत चौधरी (jayant chaudhary) ने 31 मार्च, 2025 तक 21.31 लाख रुपये मूल्य के क्रिप्टो निवेश की सूचना दी. उनकी पत्नी चारु सिंह (charu singh) ने 22.41 लाख रुपये मूल्य की डिजिटल-एसेट होल्डिंग्स्र का खुलासा किया.

जयंत चौधरी ने क्रिप्टी को अपनी घोषणा में किया शामिल (Jayant Chaudhary included Crypto in his announcement)

आपको जानकारी के लिए बता दें कि जयंत चौधरी डिजिटल संपत्तियों में क्रिप्टो को शामिल करते हुए यह घोषणा करने वाले एकमात्र मंत्री हैं. हालांकि, भूमि, शेयर या जमा जैसे पारंपरिक निवेश कड़े नियमों के तहत संचालित होते हैं, भारत में क्रिप्टोकरेंसी अभी भी नियामक अनिश्चितताओं का सामना कर रही हैं. भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI ) ने निवेशकों को बार-बार चेतावनी देता है, क्योंकि आभासी मुद्राओं में अस्थिरता और धोखाधड़ी शामिल है.

वीरेंद्र कुमार के पास क्या-क्या है? (What does Virendra Kumar have?)

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार (Virendra Kumar) ने अपनी संपत्ति में 37 साल पुराना स्कूटर और एक रिवॉल्वर शामिल होने की घोषणा की है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने भी एक दोपहिया वाहन के अलावा 27 लाख रुपये से अधिक मूल्य के आभूषण और 19 लाख रुपये से अधिक के म्यूचुअल फंड निवेश की घोषणा की है. राव इंद्रजीत सिंह ने 1.2 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के 1,679 ग्राम सोने के आभूषण, 10 किलो चांदी के आभूषण और हीरे के आभूषण सहित अन्य संपत्तियाँ घोषित की हैं.

गडकरी के पास मौजूद है 31 साल पुरानी एम्बेसडर कार (Gadkari has a 31 year old Ambassador car)

परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की संपत्ति में 31 साल पुरानी एक एम्बेसडर कार के अलावा दो अन्य कारें भी शामिल हैं. उन्होंने 37 लाख रुपये से अधिक मूल्य के सोने के आभूषण भी घोषित किए हैं, जबकि उनकी पत्नी कंचन नितिन अधिकारी ने 28 लाख रुपये से अधिक मूल्य के सोने के आभूषण घोषित किए हैं.

