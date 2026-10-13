UPI MDR Rollout: मोदी सरकार का त्योहारी गिफ्ट, दिवाली तक टला UPI पर चार्ज लगाने का फैसला

UPI MDR Rollout: आम जनता के साथ-साथ कारोबारियों और व्यापारियों के लिए भी बड़ी राहत की खबर सामने आई है. यूपीआई ट्रांजैक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू करने के फैसले को फिलहाल दिवाली के बाद तक के लिए टाल दिया गया है. इसका मतलब 2000 रुपये से अधिक की यूपीआई पेमेंट्स पर कारोबारियों को 0.4 प्रतिशत नहीं देना होगा. बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने यह फैसला त्योहारी सीजन के मद्देनजर लिया है. व्यापारी लगातार सरकार से यूपीआई पेमेंट पर चार्ज के फैसले को टालने की मांग कर रहे थे. यह फैसला 15 अक्टूबर को लागू होने वाला था.

किन UPI ​​ट्रांज़ैक्शन पर MDR लगेगा?

नए नियमों के तहत, रेलवे, टेलीकॉम सर्विस, इंश्योरेंस और फ्यूल जैसी चुनिंदा मर्चेंट कैटेगरी में 2,000 रुपये से ज़्यादा के UPI ट्रांज़ैक्शन पर 5 रुपये का फिक्स्ड MDR लगेगा.

NPCI के पुराने नियमों के अनुसार, 2,000 रुपये से ज़्यादा के बड़े मर्चेंट पेमेंट पर 0.4% का चार्ज लगेगा, जिसकी अधिकतम सीमा 300 रुपये होगी. नए स्ट्रक्चर का असर UPI ट्रांज़ैक्शन के बहुत छोटे हिस्से पर ही पड़ेगा. उम्मीद है कि लगभग 4% मर्चेंट ट्रांज़ैक्शन इस दायरे में आएंगे, जबकि 95% से ज़्यादा पर्सन-टू-मर्चेंट (P2M) ट्रांज़ैक्शन इससे बाहर रहेंगे. पर्सन-टू-पर्सन मर्चेंट (P2PM) मॉडल के तहत काम करने वाले छोटे मर्चेंट को ज़ीरो MDR देना जारी रखना होगा.

UPI यूज़र्स के लिए MDR में बदलाव का क्या मतलब है?

आम यूज़र्स को फ्री UPI ट्रांज़ैक्शन पर किसी मंथली कोटा या लिमिट का सामना नहीं करना पड़ेगा। लागू फ्री नियमों के तहत पेमेंट बिना किसी MDR चार्ज के जारी रहेंगे. बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह भी दी गई है कि मर्चेंट MDR का खर्च ग्राहकों पर न डालें, इसलिए नए नियमों के तहत UPI पेमेंट के लिए ग्राहकों पर कोई अतिरिक्त चार्ज लगने की उम्मीद नहीं है.

नया स्ट्रक्चर कुल MDR कलेक्शन का 5% हिस्सा एक खास फंड के लिए अलग रखेगा, ताकि छोटे मर्चेंट के बीच UPI के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा सके. MDR से होने वाली कमाई UPI इकोसिस्टम में शामिल लोगों के बीच बांटी जाएगी और इससे पेमेंट सिस्टम के विस्तार, साइबर सिक्योरिटी और इनोवेशन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। नए रेट्स के कार्ड और डिजिटल वॉलेट पर लगने वाले चार्ज से कम रहने की भी उम्मीद है.