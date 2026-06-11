30 प्रतिशत तक इथेनॉल मिक्सिंग पर एक्साइज ड्यूटी खत्म, पेट्रोल पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला

पीएम नरेन्द्र मोदी की अगुवाई में केंद्र में सत्ता राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA Govt) सरकार ने देश में बढ़ती पेट्रोल-डीजल की कीमतों और विदेशी तेल पर निर्भरता कम करने के लिए एक बड़ा और अहम निर्णय लिया है. केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार, केंद्रीय उत्पाद शुल्क को अब उच्च स्तर के इथेनॉल मिले पेट्रोल पर से पूरी तरह से हटा लिया गया है. सरकार ने इस टैक्स को शून्य कर दिया है. यह उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 5A के तहत यह विशेष छूट दी है.

केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, टैक्स को शून्य करने के बाद यह छूट उन सभी पेट्रोल वेरिएंट्स पर तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है, जिसमें इथेनॉल की मात्रा 22 प्रतिशत से लेकर 30 प्रतिशत तक है. इस निर्णय के बाद अब बाजार में आने वाले E22, E25, E27 और E30 श्रेणी के पेट्रोल को टैक्स छूट का सीधे-सीधे लाभ मिलने लगेगा. हालांकि, इस छूट को पाने के लिए ईंधन को भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के कड़े नियमों और गुणवत्ता पैमानों पर खरा उतरना होगा.

क्या होगा फायदा?

यह हम सब जानते हैं कि देश में कच्चे तेल का उत्पादन नहीं के बराबर होता है. ऐसे में देश अपनी आवश्यकता का करीब 80 से 85 प्रतिशत कच्चा तेल दूसरे देशों से आयात करता है. फिलहाल ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध जारी है, इससे ईरान ने स्टेट ऑफ होर्मूज बंद कर दिया है, जहां से विभिन्न देशों के लिए तेल निर्यात होता है.

वहीं, युद्ध समेत अन्य वजहों से अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम लगातार बदलते रहते हैं. इससे देश की अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ पड़ता है. यही वजह है कि देश हित में सरकार ने यह बड़ा और अहम निर्णय लिया है. यहां पर बता दें कि इथेनॉल का उत्पादन मुख्य रूप से गन्ने, मक्के और अन्य अनाजों से होता है. ऐसे में तेल पर हमारी निर्भरता भी अरब समेत अन्य देशों पर खत्म होगी.

6 साल पहले ही हासिल कर लिया लक्ष्य

यहां पर यह भी जान लें कि केंद्र में सत्तासीन NDA सरकार ने पूर्व में पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल मिलाने (E20) का लक्ष्य साल 2030 तक रखा था, लेकिन यह लक्ष्य 2024 में ही पूरा कर लिया. यही वजह है कि इस तरह की आशातीत सफलता के बाद फ्लेक्स-फ्यूल गाड़ियों के लिए बेहद शक्तिशाली E85 ईंधन भी लॉन्च किया गया है.