Home > व्यापार > Budget 2026: निवेशकों के लिए राहत या झटका? बायबैक टैक्स बदलाव पर इनकम टैक्स ने दी सफाई

Budget 2026: निवेशकों के लिए राहत या झटका? बायबैक टैक्स बदलाव पर इनकम टैक्स ने दी सफाई

Budget 2026 Income Tax: जैसा की आप सभी जानते हैं कि कल यानी 1 फरवरी 2026 को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 2026-27 का बजट पेश किया था. जिसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस बात पर सफाई दी है .

By: Heena Khan | Published: February 2, 2026 9:30:14 AM IST

बजट 2026 इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 'बायबैक टैक्स' में बदलाव पर सफाई दी.
बजट 2026 इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 'बायबैक टैक्स' में बदलाव पर सफाई दी.


Budget 2026 Income Tax: जैसा की आप सभी जानते हैं कि कल यानी 1 फरवरी 2026 को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 2026-27 का बजट पेश किया था. जिसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस बात पर सफाई दी है कि यूनियन बजट 2026 के साथ “बायबैक टैक्स” में छोटे शेयरधारकों के फायदे के लिए कैसे बदलाव किया गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल अपने बजट भाषण में, बायबैक टैक्स को 2024 से लागू डिविडेंड ट्रीटमेंट से वापस कैपिटल गेन्स फ्रेमवर्क में शिफ्ट करने का प्रस्ताव दिया.

You Might Be Interested In

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दी सफाई 

इसे लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा, “बायबैक पर अभी डिविडेंड के तौर पर टैक्स लगता था, लेकिन शेयरों को खत्म करने को कैपिटल लॉस माना जाता था. इससे छोटे शेयरधारकों को दिक्कत होती थी, जिनके पास नुकसान की भरपाई के लिए कोई कैपिटल गेन नहीं था.” “साथ ही, कॉन्सेप्ट के हिसाब से बायबैक कैपिटल गेन जैसा ही होता है.” असल में, रिटेल शेयरधारक अब बायबैक टैक्स कैपिटल गेन्स टैक्स रेट पर देंगे, लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स के लिए 12.5% ​​और शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन्स के लिए 20%. डिविडेंड सिस्टम के तहत, शेयरधारकों पर उनकी इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता था, जो 30% तक हो सकता था.

शेयरों को खत्म करना क्या है?

शेयरों को खत्म करना एक कानूनी प्रक्रिया है जिसमें एक लिस्टेड कंपनी शेयरधारकों से खरीदे गए शेयरों को नष्ट या कैंसिल कर देती है. कंपनी कानूनी तौर पर इन शेयरों को 7-15 दिनों के अंदर फिजिकली या इलेक्ट्रॉनिक रूप से नष्ट करने के लिए बाध्य है. इससे कंपनी की कुल शेयर कैपिटल कम हो जाती है, जिससे बाकी शेयरधारकों के लिए प्रमोटर की हिस्सेदारी और प्रति शेयर कमाई बढ़ जाती है.

You Might Be Interested In

लॉरेंस गैंग का खौफ! रोहित शेट्टी फायरिंग केस में 4 आरोपी गिरफ्तार; सामने आया हिला देना वाला CCTV फुटेज

शेयरों को खत्म करने को कैपिटल लॉस क्यों माना जाता था?

“कैपिटल लॉस” का कॉन्सेप्ट 1 अक्टूबर 2024 को बायबैक टैक्स के डिविडेंड सिस्टम में जाने के बाद आया. सरकार बायबैक से मिली रकम को डिविडेंड के तौर पर मानना ​​चाहती थी. अब, डिविडेंड पर पूरी तरह से टैक्स लगता है, इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से, बिना उस कीमत पर विचार किए जो एक इन्वेस्टर ने असल में शेयर के लिए चुकाई थी. आखिर, यह शेयर कुछ हफ्तों में खत्म हो जाएगा. यह अनुचित लग रहा था.

Today Weather Live Updates: 14 फरवरी तक कैसा रहेगा उत्तर भारत का मौसम, आज किन राज्यों में होगी बारिश; नोट कर लें नाम

You Might Be Interested In
Tags: Budget 2026Income TaxNirmala Sitharaman
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

weekly lucky zodiacs 2 to 8 february 2026 aries leo...

February 1, 2026

समय पर बदल लें घर की ये 6 चीजें, वरना…

January 31, 2026

खाली पेट लौकी का जूस पीने के 6 चमत्कारी फायदें

January 31, 2026

कोल्ड ड्रिंक स्ट्रॉ से क्यों पीनी चाहिए?

January 31, 2026

OnePlus 15R या Reno15 कौन सा फोन है बेस्ट, जानें...

January 30, 2026

माघ पूर्णिमा 2026 कब है?

January 30, 2026
Budget 2026: निवेशकों के लिए राहत या झटका? बायबैक टैक्स बदलाव पर इनकम टैक्स ने दी सफाई

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Budget 2026: निवेशकों के लिए राहत या झटका? बायबैक टैक्स बदलाव पर इनकम टैक्स ने दी सफाई
Budget 2026: निवेशकों के लिए राहत या झटका? बायबैक टैक्स बदलाव पर इनकम टैक्स ने दी सफाई
Budget 2026: निवेशकों के लिए राहत या झटका? बायबैक टैक्स बदलाव पर इनकम टैक्स ने दी सफाई
Budget 2026: निवेशकों के लिए राहत या झटका? बायबैक टैक्स बदलाव पर इनकम टैक्स ने दी सफाई