Budget 2026: निवेशकों के लिए राहत या झटका? बायबैक टैक्स बदलाव पर इनकम टैक्स ने दी सफाई

Budget 2026 Income Tax: जैसा की आप सभी जानते हैं कि कल यानी 1 फरवरी 2026 को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 2026-27 का बजट पेश किया था. जिसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस बात पर सफाई दी है कि यूनियन बजट 2026 के साथ “बायबैक टैक्स” में छोटे शेयरधारकों के फायदे के लिए कैसे बदलाव किया गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल अपने बजट भाषण में, बायबैक टैक्स को 2024 से लागू डिविडेंड ट्रीटमेंट से वापस कैपिटल गेन्स फ्रेमवर्क में शिफ्ट करने का प्रस्ताव दिया.

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दी सफाई

इसे लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा, “बायबैक पर अभी डिविडेंड के तौर पर टैक्स लगता था, लेकिन शेयरों को खत्म करने को कैपिटल लॉस माना जाता था. इससे छोटे शेयरधारकों को दिक्कत होती थी, जिनके पास नुकसान की भरपाई के लिए कोई कैपिटल गेन नहीं था.” “साथ ही, कॉन्सेप्ट के हिसाब से बायबैक कैपिटल गेन जैसा ही होता है.” असल में, रिटेल शेयरधारक अब बायबैक टैक्स कैपिटल गेन्स टैक्स रेट पर देंगे, लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स के लिए 12.5% ​​और शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन्स के लिए 20%. डिविडेंड सिस्टम के तहत, शेयरधारकों पर उनकी इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता था, जो 30% तक हो सकता था.

शेयरों को खत्म करना क्या है?

शेयरों को खत्म करना एक कानूनी प्रक्रिया है जिसमें एक लिस्टेड कंपनी शेयरधारकों से खरीदे गए शेयरों को नष्ट या कैंसिल कर देती है. कंपनी कानूनी तौर पर इन शेयरों को 7-15 दिनों के अंदर फिजिकली या इलेक्ट्रॉनिक रूप से नष्ट करने के लिए बाध्य है. इससे कंपनी की कुल शेयर कैपिटल कम हो जाती है, जिससे बाकी शेयरधारकों के लिए प्रमोटर की हिस्सेदारी और प्रति शेयर कमाई बढ़ जाती है.

शेयरों को खत्म करने को कैपिटल लॉस क्यों माना जाता था?

“कैपिटल लॉस” का कॉन्सेप्ट 1 अक्टूबर 2024 को बायबैक टैक्स के डिविडेंड सिस्टम में जाने के बाद आया. सरकार बायबैक से मिली रकम को डिविडेंड के तौर पर मानना ​​चाहती थी. अब, डिविडेंड पर पूरी तरह से टैक्स लगता है, इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से, बिना उस कीमत पर विचार किए जो एक इन्वेस्टर ने असल में शेयर के लिए चुकाई थी. आखिर, यह शेयर कुछ हफ्तों में खत्म हो जाएगा. यह अनुचित लग रहा था.

