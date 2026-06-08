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Ujjwala Yojana: उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को बड़ा झटका, घटाई गई सब्सिडी वाले सिलेंडर की संख्या

Ujjwala Yojana: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) मई 2016 में गरीब परिवारों की वयस्क महिलाओं को बिना डिपॉजिट के LPG कनेक्शन देने के लिए शुरू की गई थी. शुरुआत में लाभार्थियों को हर साल 12 सब्सिडी वाले 14.2-kg सिलेंडर मिलते थे.

By: Divyanshi Singh | Published: June 8, 2026 8:20:07 PM IST

सरकार ने घटाई सब्सिडी वाले सिलेंडर की संख्या
सरकार ने घटाई सब्सिडी वाले सिलेंडर की संख्या


Ujjwala Yojana: सरकार ने अपनी खास उज्ज्वला योजना (Ujjwala Yojana) के लाभार्थियों को हर साल मिलने वाले सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर की संख्या घटाकर चार कर दी है. एक सीनियर सरकारी अधिकारी ने सोमवार को कहा कि यह कदम औसत घरेलू खपत के हिसाब से मदद को अलाइन करने के लिए उठाया गया है. सरकार ने सिलेंडर की संख्या सालाना नौ से घटाकर चार कर दी है.

पहले कितने सिलेंडर मिलते थे?

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) मई 2016 में गरीब परिवारों की वयस्क महिलाओं को बिना डिपॉजिट के LPG कनेक्शन देने के लिए शुरू की गई थी. शुरुआत में लाभार्थियों को हर साल 12 सब्सिडी वाले 14.2-kg सिलेंडर मिलते थे. पिछले साल सब्सिडी वाले सिलेंडर का कोटा घटाकर नौ कर दिया गया था और अब इसे और घटाकर चार कर दिया गया है.

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क्यों शुरु की गई थी योजना?

पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेटरी प्रवीण मल खनूजा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बदली हुई लिमिट मोटे तौर पर उज्ज्वला लाभार्थियों की औसत सालाना खपत के बराबर है. साफ़ खाना पकाने के फ़्यूल के इस्तेमाल को बढ़ावा देने और इसे सस्ता बनाने के लिए, सरकार ने मई 2022 में 14.2 kg के LPG सिलेंडर पर ₹200 की टारगेटेड सब्सिडी शुरू की. यह सब्सिडी हर रिफ़िल खरीदने के बाद सीधे लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में जमा की जाती थी, जो साल में 12 सिलेंडर तक हो सकती थी. अक्टूबर 2023 में, सब्सिडी बढ़ाकर ₹300 प्रति 14.2 kg सिलेंडर कर दी गई, और इसी अनुपात में फ़ायदा 5 kg सिलेंडर तक भी दिया गया.

LPG की कीमतों में बढ़ोतरी

सब्सिडी वाले कोटे में यह कमी LPG की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद हुई है. पिछले तीन महीनों में दो बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में 14.2 kg के सिलेंडर की कीमत कुल ₹89 बढ़ गई है. पिछली बढ़ोतरी 7 जून को हुई थी, जिससे रिटेल कीमत ₹942 हो गई थी. ₹300 की सब्सिडी में कमी के बाद, PMUY लाभार्थियों को अब 14.2 kg के सिलेंडर के लिए ₹642 देने होंगे.

उन्होंने बताया कि बदली हुई लिमिट मोटे तौर पर PMUY परिवारों की औसत सालाना खपत को दिखाती है. सरकार की अनुमानित सप्लाई कॉस्ट (लगभग ₹1,600 प्रति सिलेंडर) की तुलना में, लाभार्थियों को असल में प्रति सिलेंडर लगभग ₹1,000 की मदद मिलती है. 7 जून को, LPG की कीमतों में प्रति सिलेंडर ₹29 की बढ़ोतरी की गई थी.

उन्होंने कहा, “यह बढ़ोतरी ₹1 प्रति दिन के बराबर है.” उन्होंने आगे कहा कि पांच लोगों के परिवार के लिए, यह 20 पैसे प्रति दिन के बराबर है. उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया में रुकावटों के कारण अंतर्राष्ट्रीय LPG की कीमतों में तेज़ बढ़ोतरी के बावजूद, भारतीय परिवार दुनिया में कुकिंग गैस के लिए सबसे कम कीमतें दे रहे हैं.

अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में उछाल

खनूजा ने बताया कि फरवरी के आखिर में पश्चिम एशिया में लड़ाई शुरू होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में उछाल आया, जिससे घरेलू LPG सिलेंडर की सप्लाई की लागत ₹1,600 से ज़्यादा हो गई. भारत में LPG इंपोर्ट की लागत सऊदी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस (CP) से जुड़ी है, जो फ्यूल के लिए ग्लोबल बेंचमार्क है. फरवरी से यह बेंचमार्क लगभग 46% बढ़ गया है, क्योंकि होर्मुज जलडमरूमध्य में रुकावटों के कारण खाड़ी क्षेत्र से सप्लाई कम हो गई है.

उन्होंने कहा कि सरकार ने 2022 से ₹52,000 करोड़ की सब्सिडी दी है. उन्होंने बताया कि कीमत बढ़ने के बावजूद, तेल कंपनियों को प्रति 14.2 किलोग्राम सिलेंडर पर लगभग ₹700 का नुकसान हो रहा है. LPG के अलावा, तेल कंपनियों को पेट्रोल और डीज़ल लागत से कम पर बेचकर भी नुकसान हो रहा है. पेट्रोल पर अंडर-रिकवरी (लागत और बिक्री मूल्य के बीच का अंतर) ₹6 प्रति लीटर थी, और डीज़ल पर यह लगभग ₹30 प्रति लीटर थी. कीमत बढ़ने का कारण बताते हुए उन्होंने कहा, “कुल मिलाकर, तेल कंपनियों को ₹600-₹700 करोड़ का नुकसान हो रहा है.” LPG के अलावा, तेल कंपनियों ने पिछले महीने चार किश्तों में पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में लगभग ₹7.50 प्रति लीटर की बढ़ोतरी की. CNG की कीमतों में भी 6 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की गई है.

Tags: Ujjwala Yojana
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