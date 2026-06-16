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Udyogini Yojana: बिना गारंटी ₹3,00,000 का बिज़नेस लोन! महिलाओं के लिए भारी सब्सिडी वाली धमाकेदार स्कीम!

जो भी महिलाएं खुद का बिजनेस करना चाहती हैं वो बिना किसी गारंटी के 3 लाख तक का लोन ले सकेंगी विधवा और दिव्यांग महिलाएं के लिए स्पेशल बेनिफिट और कुछ शर्तों पर लोन इंट्रस्ट भी माफ हो जाता है

By: Kajal Jain | Published: June 16, 2026 10:29:07 AM IST

बिना गारंटी ₹3,00,000 का बिज़नेस लोन! महिलाओं के लिए भारी सब्सिडी वाली धमाकेदार स्कीम!
बिना गारंटी ₹3,00,000 का बिज़नेस लोन! महिलाओं के लिए भारी सब्सिडी वाली धमाकेदार स्कीम!


आज के समय में हर महिला आत्मनिर्भर बनने की दिशा में काम कर रही है. घर से लेकर दफ्तर तक, हर जिम्मेदार कुद संभाल रही हैं और परिवार को आर्थिक तौर पर सशक्त बना रही है. लेकिन 9 से 5 की नौकरी के बीच कहीं न कहीं महिलाओं के दिल में एक कसक रह जाती है कि खुद का बिजनेस शुरू करना है. किसी को अपना बुटीक खोलना है, किसी को ब्यूटी पार्लर, तो कोई होम-बेकरी या घर बैठे कपड़ों का काम करना चाहती हैं लेकिन फंड कहां से आएगा. बैंक से लोन लेने जाएं तो बैंक वाले पूछते हैं कि भाई गारंटी में क्या रखोगे? कोई सिक्योरिटी है क्या? बस यही महिलाएं प्रैशर नहीं ले पातीं, लेकिन अब बैंक के ब्याज, लोन की गारंटी और सख्त नियमों के बिना ही आप फंड भी जुटा सकती हैं और बैकों से लोन भी ले सकती हैं.

रोशनी नडार मल्होत्रा, फाल्गुनी नायर, विनीता सिंह, सावित्री जिंदल जैसी कई भारतीय महिलाओं ने बिजनेस की दुनिया में अपना नाम बनाया है. अब आप भी चाहें तो सरकार की उद्योगिनी योजना से मिलने वाली आर्थिक सहायता लेकर आप भी अपना खुद का बिजनेस चालू कर सकती हैं. आइए जानते हैं कि योजना का मकसद क्या है, आपको कितना पैसा मिलेगा, क्या शर्तें हैं और क्या सरकार छूट भी देती है?-

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क्या है उद्योगिनी योजना का मकसद?

महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान करने की दिशा में केंद्र और राज्य सरकारें दोनों एक साथ काम कर रही हैं. ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं जो महिलाओं को बिना किसी संघर्ष के आसानी से फंड मुहैया कराके, उनके सपनों को नई दिशा दे सके. इन्हीं योजनाओं में से एक है उद्योगिनी योजना, जिसके तहत महिलाओं को बिजनेस करने के लिए लोन की दिया जाता है. इस योजना की सबसे अच्छी बात है कि लाभार्थी महिलाओं को बिना गांरटी के लोन मिलता है यानी सरकार आपसे कोई सिक्योरिटी नहीं लेगी. कुछ विशेष परिस्थितियों में ब्याज भी माफ हो जाता है. और कई मामलों में सरकार आपको ब्याज में छूट भी प्रदान करती है ताकि आप बेफिक्र होकर अपने बिजनेस पर फोकस कर सकें.

कौन-कौन से बिजनेस कर सकती हैं?

उद्योगिनी योजना के तहत महिलाओं को 88 प्रकार के स्मॉल या सर्विस बिजनेस शुरू करने के लिए सब्सिडी और लोन दिया जाता है. इसमें 88 तरह के बिजनेस के लिए लोन जाता है, जिसमें फूड और एग्री सेक्टर के बिजनेस, हैंडीक्राफ्ट एंज मेनुफेक्चरिंग बिजनेस, टेक्ससाइल बिजनेस, ब्यूटी एंड वेलनेस बिजनेस, रीटेल एंड सर्विस बिजनेस शामिल किए गए हैं. 

महिलाएं कितना लोन ले सकती हैं?

उद्योगिनी योजना के तहत आप खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए अधिकतम 3 लाख रुपया का लोन अप्रूव करा सकती हैं. सरकार के नियम और शर्तों के अनुसार, उद्योगिनी लोन के लिए बैंक महिलाओं से प्रोसेस फीस चार्ज नहीं कर सकता. यानी जितना भी पैसा मिलेगा, वो पूरा आपके बैंक खाते में आएगा, बिना किसी कटौती के आप आराम से अपने बिजनेस की नींव रख सकती हैं.

ब्याज पर भारी छूट देगी सरकार

जब भी किसी सरकारी योजना या बैंक से लोन मिलता है तो ब्याज को मिलाकर पूरी रकम चुकानी पड़ती है लेकिन उद्योगिनी योजना में ऐसा नहीं है. कुछ शर्तें और नियम मानने पर आपको ब्याज दरों में राहत मिलती है और सरकार की ओर से 20% से 30% तक की सब्सिडी मिल जाती है. आसान शब्दों में समझें तो आपने अपनी सहूलियत के हिसाब से 1 लाख का लोन लिया है कि तो 30% सब्सिडी यानी छूट मिलेगी. यानी सरकार की तरफ से ₹30,000 माफ कर दिए जाएंगे और आपको सिर्फ ₹70,000 चुकाने होंगे.

  • सामान्य वर्ग की महिलाओं को 20% तक की सब्सिडी या अधिकतम ₹30,000 की छूट मिल सकती है.
  • SC/ST वर्ग की महिलाओं को 30% तक की सब्सिडी या अधिकतम ₹40,000 तक की राहत दी जाती है.

कौन-कौन महिलाएं ले सकती हैं लाभ?

सरकार की उद्योगिनी योजना का लाभ हर जरूरत महिलाओं तक पहुंचाने के लिए सरकार ने कुछ नियम और शर्तें लागू की हैं.

उम्र सीमा: लोन लेने वाली महिला की उम्र 18 साल से 55 साल के बीच होनी चाहिए.

फैमिली इनकम: महिला के परिवार की सालाना कमाई 1.5 लाख रुपये या कम होनी चाहिए.

विशेष छूट: विधवा, दिव्यांग या निराश्रित महिलाओं के लिए परिवार की आय की कोई सीमा नहीं है. वो आय प्रमाण पत्र की बंदिश के बिना उद्योगिनी योजना का लाभ ले सकती हैं.

कौन से दस्तावेज लगेंगे?

अगर आप बिजनेस शुरू करने का मन बना चुकी हैं और उद्योगिनी योजना की नियम और शर्तें मानने के लिए भी तैयार हैं तो सरकार की ओर से बताए गए दस्तावेज आपके पास अनिवार्य रूप से होने चाहिए-

  • आधार कार्ड
  • बीपीएल कार्ड
  • जाति प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता और पासपोर्ट साइज फोटो
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
  • बिजनेस की प्रोजेक्ट रिपोर्ट

ऑनलाइन एंड ऑफलाइन आवेदन

उद्योगिनी योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक का सहायता का लाभ लेने के लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं.

ऑनलाइन आवेदन: सरकारी योजनाओं के आधिकारिक पोर्टल MyScheme या UMANG पर जाकर ऑनलाइ फॉर्म फिल करके आवेदन कर सकते हैं.

ऑफलाइन आवेदन: आप चाहें तो किसी अधिकृत सरकारी बैंक, महिला विकास निगम के कार्यालय, या सहकारी बैंक में जाकर उद्योगिनी योजना का फॉर्म भरकर जमा करा सकती हैं.

ये भी पढ़ें:- चुपके से ट्रैक करते हैं, फिर आपका ‘प्राइवेट डेटा’ बेच देते हैं Apps; एक एक्शन तुरंत रोक देगा ‘डिजिटल जासूसी’!

Tags: Business Newsgovernment schemehome-hero-pos-8women empowerment
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