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‘सबसे बड़ा झटका अभी बाकी…’, उदय कोटक की चेतावनी, महंगे तेल से बढ़े सकती है देश की मुश्किलें

Uday Kotak Warning: पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बीच अरबपति बैंकर उदय कोटक ने देश को लेकर बड़ी चेतावनी दी है कि भारत को आने वाले हफ़्तों में, खासकर बढ़ती ऊर्जा लागत के जरिए आर्थिक नतीजों का जल्द ही सामना करना पड़ सकता है. इस संघर्ष में अमेरिका, इज़राइल और ईरान शामिल हैं.

By: Shristi S | Published: May 12, 2026 10:44:26 PM IST

उदय कोटक की चेतावनी, महंगे तेल से बढ़े सकती है देश की मुश्किलें
उदय कोटक की चेतावनी, महंगे तेल से बढ़े सकती है देश की मुश्किलें


Uday Kotak Warning Economic Fallout: पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बीच अरबपति बैंकर उदय कोटक ने देश को लेकर बड़ी चेतावनी दी है कि भारत को आने वाले हफ़्तों में, खासकर बढ़ती ऊर्जा लागत के जरिए आर्थिक नतीजों का जल्द ही सामना करना पड़ सकता है. इस संघर्ष में अमेरिका, इज़राइल और ईरान शामिल हैं.

CII के सालाना बिज़नेस समिट 2026 में बोलते हुए, कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक ने कहा कि तेल की बढ़ती कीमतों का असर अभी तक भारतीय उपभोक्ताओं तक पूरी तरह से नहीं पहुंचा है, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि आने वाले महीनों में स्थिति और बिगड़ सकती है.

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भारत ने अभी तक संकट का पूरा असर महसूस नहीं किया- कोटक

उदय कोटक ने कहा,  पिछले दो महीनों में मध्य पूर्व युद्ध का असर ऊर्जा की कीमतों में बदलाव के मामले में नहीं दिखा है. यह आने वाला है और यह बहुत बड़ा होने वाला है. मौजूदा ईंधन भंडार अभी तत्काल असर को कम कर रहे हैं, यही वजह है कि परिवारों ने अभी तक लागत में कोई बड़ी बढ़ोतरी महसूस नहीं की है. 

हालांकि, उन्होंने कहा कि यह दबाव आखिरकार ईंधन की कीमतों और रोज़मर्रा के सामान और सेवाओं की लागत में दिखाई देगा. उपभोक्ताओं ने अभी तक बिल्कुल भी दबाव महसूस नहीं किया है, और बताया कि अगर महंगाई और बढ़ती है, तो कम और मध्यम आय वाले परिवारों को सबसे ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है.

मध्यम-वर्गीय परिवारों के लिए कोटक की चेतावनी

कोटक ने यह भी बताया कि कैसे ईंधन की कीमतें परिवहन और सप्लाई चेन की लागत के ज़रिए अप्रत्यक्ष रूप से घरेलू बजट पर असर डालती हैं. उन्होंने चेतावनी दी कि उस उपभोक्ता के बारे में सोचिए जिसकी आय सीमित है, जिसे सीधे तौर पर ईंधन पर और अप्रत्यक्ष रूप से ईंधन पर निर्भर दूसरी चीज़ों पर ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा है. यह झटका आने वाला है.

उनकी ये टिप्पणियां पश्चिम एशिया में तनाव और अमेरिका-ईरान के बीच नाज़ुक संघर्ष-विराम को लेकर अनिश्चितता के कारण वैश्विक ईंधन बाज़ारों में उतार-चढ़ाव की चिंताओं के बीच आई हैं. रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज़ जलडमरूमध्य के ज़रिए तेल की सप्लाई में रुकावट के डर ने पहले ही कच्चे तेल की कीमतों को बढ़ा दिया है. साथ ही, भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कमज़ोर हुआ है और शेयर बाज़ारों में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिला है.

देशों को और ज़्यादा सतर्क होना चाहिए: उदय कोटक

बैंकर ने यह भी चेतावनी दी कि बढ़ते वैश्विक अनिश्चितता और भू-राजनीतिक तनाव के समय भारत आराम क्षेत्र में नहीं रह सकता.  जैसे-जैसे दुनिया तेज़ी से खंडित और संरक्षणवादी होती जा रही है, देशों को और ज़्यादा सतर्क और रणनीतिक रूप से तैयार होना चाहिए. मेरा मानना ​​है कि हमें घटना से पहले ही अत्यधिक सावधानी के लिए तैयार रहना चाहिए.  हमें सबसे बुरे हालात के लिए तैयार रहना चाहिए. 

भारत की आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता को उजागर करते हुए, कोटक ने कहा कि अर्थव्यवस्था बाहरी झटकों के प्रति संवेदनशील बनी हुई है. भारत अपनी तेल की जरूरतों का 85 प्रतिशत से अधिक आयात करता है, जिससे यह वैश्विक ऊर्जा कीमतों में उतार-चढ़ाव के प्रति कमज़ोर हो जाता है; इन उतार-चढ़ावों का असर महंगाई, रुपये और समग्र आर्थिक स्थिरता पर पड़ सकता है.

देश को अधिक आर्थिक दबाव का सामना करना पड़ सकता

उन्होंने आगे कहा कि जब कच्चे तेल की कीमतें लगभग $60 प्रति बैरल के आसपास रहती हैं, तो भारत का चालू खाता घाटा (Current Account Deficit) नियंत्रण में रहता है. हालांकि, यदि तेल की कीमतें बढ़कर $100 प्रति बैरल के करीब पहुंच जाती हैं, तो देश को काफी अधिक आर्थिक दबाव का सामना करना पड़ सकता है.

कोटक ने ये टिप्पणियां तब कीं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से बढ़ती वैश्विक अनिश्चितता के बीच ईंधन की खपत कम करने, अनावश्यक विदेश यात्रा से बचने और गैर-ज़रूरी सोने की खरीद को टालने का आग्रह किया था. इस व्यापक संदेश का समर्थन करते हुए, कोटक ने कहा कि अनिश्चित आर्थिक परिस्थितियों के दौरान देशों को अपनी हैसियत से ज़्यादा खर्च करने से बचना चाहिए. कुछ सरल उपाय हैं जो कोई भी देश कर सकता है, जैसे कि अनावश्यक खपत को नियंत्रित करना, और इस बात पर ज़ोर दिया कि देशों को अपनी वित्तीय स्थिति का सावधानीपूर्वक आकलन करना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे कोई अपनी बैलेंस शीट का रखरखाव करता है.

Tags: iran israel conflictnarendra modiUday Kotak
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