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फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया और UAE क्यों खरीद रहे हैं Brahmos Missile? क्या है इसमें ऐसी खास बात, 4 और राष्ट्रों की चल रही बात

अगर यह डील पूरी हो जाती है तो ऐसे में तो यूएई ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला चौथा विदेशी देश बन सकता है. माना जा रहा है कि UAE द्वारा भारत के ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम के अलावा स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम ‘आकाशतीर’ (Akashteer) को भी लिया जा सकता है.

By: Kunal Mishra | Last Updated: June 23, 2026 12:06:14 PM IST

फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया और UAE क्यों खरीद रहे हैं Brahmos Missile? क्या है इसमें ऐसी खास बात, 4 और राष्ट्रों की चल रही बात


brahmos missile: भारत और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के बीच रक्षा सहयोग को नई मजबूती मिलने की उम्मीद लग रही है. माना जा रहा है कि जिस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया या, था उस मिसाइल को लेने के लिए कई देश लालाहित हैं. घातक मिसाइल को खरीदने पर कई बड़े-बड़े देशों द्वारा विचार किया जा रहा है. माना जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में जारी संकट के बीच यूएई अब भारत से आकाशतीर एयर डिफेंस सिस्टम और ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने खरीद सकता है. हालांकि, दोनों देशों में इस विषय पर बातचीत जारी है.

अगर यह डील पूरी हो जाती है तो ऐसे में तो यूएई ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला चौथा विदेशी देश बन सकता है. माना जा रहा है कि UAE द्वारा भारत के ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम के अलावा स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम ‘आकाशतीर’ (Akashteer) को भी लिया जा सकता है. 

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brahmos missile की क्या है खासियत?

brahmos missile काफी पावरफुल और दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मिसाइल में उड़ान भरने की क्षमता लगभग 3700 किमी/घंटा उड़ान भरती है. इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी अत्यधिक गति (लगभग Mach 2.8 से Mach 3.0, जो ध्वनि की गति से लगभग तीन गुना है) मानी जाती है. इस मिसाइल का वजन 200 से 300 किलोग्राम के बीच है. दुश्मन के रेडार को चकमा देने के लिए यह उड़ान के दौरान बहुत कम ऊंचाई पर उड़ने की भी क्षमता रखती है. केवल यही नहीं बल्कि, 2.8 मैक यानी 3000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से लड़ाई करने में सक्षम है. इस मिसाइल की इतनी खूबियां है, जिन्हें देखकर अन्य देश भी इसे लेने के लिए लालाहित हैं और इसकी डिमांड बढ़ रही है. 

रक्षा सहयोग को मिलेगी मजबूती 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत और यूएई की इस डील के बाद दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों मको मजबूती मिल सकती है. देखा जा सकता है कि पिछले कुछ साल में भारत और UAE के बीच व्यापार, ऊर्जा और रणनीतिक साझेदारी मजबूत हुई है. दोनों देशों के बीच अगर यह डील होती है तो ऐसे में भारत और यूएई के बीच इसे बढ़ते रणनीतिक संबंधों का संकेत माना जा रहा है. फिलीपींस, वियतनाम और इंडोनेशिया भी भारत की इस मिसाइल को लेने के लिए काफी उत्सुक हैं. 

Tags: BrahMos missile
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