TVS Family Feud: बेटे को बिजनेस, बेटी को क्या मिला? परिवार में संपत्ति को लेकर बढ़ा विवाद; लक्ष्मी ने भेजा पिता को नोटिस

TVS Group Property Dispute: देश के बड़े कारोबारी परिवारों में शामिल TVS ग्रुप एक बार फिर पारिवारिक संपत्ति के विवाद को लेकर चर्चा में है. इस बार मामला परिवार की अगली पीढ़ी के बीच संपत्ति के अधिकारों से जुड़ा है. दिग्गज उद्योगपति वेणु श्रीनिवासन की बेटी लक्ष्मी वेणु ने अपने पिता को कानूनी नोटिस भेजकर पारिवारिक संपत्तियों के बंटवारे की मांग की है. इस विवाद ने देश के चर्चित कारोबारी घरानों में पारिवारिक विरासत और उत्तराधिकार के सवाल को फिर चर्चा में ला दिया है.

पिता को दिया कानूनी नोटिस

लक्ष्मी वेणु ने अपने पिता वेणु श्रीनिवासन को भेजे नोटिस में परिवार की संयुक्त संपत्तियों का कानूनी तरीके से बंटवारा करने की मांग की है. उन्होंने कहा है कि परिवार के मुखिया के तौर पर उनके पिता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी उत्तराधिकारियों को उनका उचित हिस्सा मिले. लक्ष्मी ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 6 का हवाला दिया है. इस कानून में 2005 में हुए संशोधन के बाद बेटियों को भी पैतृत संपत्ति में बेटों के समान अधिकार दिए गए हैं. उनका तर्क है कि इन अधिकारों के आधार पर वह परिवार की संयुक्त संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी की मांग कर सकती हैं.

2020 के फ़ैमिली अरेंजमेंट पर सवाल क्यों उठाए गए?

इस झगड़े की एक बड़ी वजह TVS फ़ैमिली के अंदर 2020 का फ़ैमिली अरेंजमेंट है. इस अरेंजमेंट के तहत, वेणु श्रीनिवासन की ब्रांच को कुछ बिज़नेस एंटिटी और प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी दी गई थी. इनमें TVS होल्डिंग्स, TVS मोटर कंपनी, TVS क्रेडिट सर्विसेज़ और सुंदरम-क्लेटन जैसी कंपनियों में हिस्सेदारी शामिल है. लक्ष्मी का कहना है कि बड़े फ़ैमिली लेवल पर हुए इस एग्रीमेंट से उनके पिता की ब्रांच में एसेट्स का सही बंटवारा नहीं हुआ.

उनका आरोप है कि फ़ैमिली एसेट्स पर फ़ायदेमंद अधिकार उनके भाई सुदर्शन के पक्ष में कर दिए गए, जबकि उनके अपने कानूनी अधिकारों का ठीक से सम्मान नहीं किया गया. लक्ष्मी के मुताबिक, सिर्फ़ इसलिए कि एक सदस्य फ़ैमिली बिज़नेस चलाने की ज़िम्मेदारी लेता है, इसका मतलब यह नहीं है कि दूसरे सदस्यों के प्रॉपर्टी अधिकार खत्म हो गए हैं.

मां मल्लिका श्रीनिवासन ने अपनी बेटी का सपोर्ट किया

इस झगड़े में लक्ष्मी को उनकी मां मल्लिका श्रीनिवासन का भी सपोर्ट मिला है. उन्होंने अपनी बेटी की प्रॉपर्टी में बराबर अधिकार की मांग को सही ठहराया है. मल्लिका का कहना है कि परिवार में बेटे और बेटी के अधिकारों में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए. उन्होंने कहा कि लक्ष्मी का भी परिवार की प्रॉपर्टी पर उतना ही हक है जितना उनके बेटे सुदर्शन का. उन्होंने यह भी कहा कि आपसी बातचीत से विवाद सुलझाने की कोशिशों का अब तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है. मल्लिका चाहती हैं कि सभी संबंधित पक्ष पारदर्शिता और आपसी सम्मान के साथ मामले को सुलझाएं.