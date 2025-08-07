Home > व्यापार > ट्रंप के टैरिफ वार से भड़भड़ा कर गिर गया भारतीय शेयर बाजार, निवेशकों को हुआ 1.61 लाख करोड़ का भारी नुकसान

ट्रंप के टैरिफ वार से भड़भड़ा कर गिर गया भारतीय शेयर बाजार, निवेशकों को हुआ 1.61 लाख करोड़ का भारी नुकसान

Indian Stock market:सेंसेक्स 200 से ज्यादा अंकों की गिरावट के साथ खुला। वहीं निफ्टी का भी हाल खराब रहा। निफ्टी भी 50 से ज्यादा अंकों नीचे गिर गया। इस गिरावट का असर बीएसई में लिस्टेड कंपनियों पर पड़ा। जिनका मार्केट कैप 1.61 लाख करोड़ रुपये कम हो गया।

Published By: Divyanshi Singh
Published: August 7, 2025 13:43:00 IST

Indian Stock market
Indian Stock market

Indian Stock market: पिछले कुछ दिनों से ट्रंप के टैरिफ की वजह से भारतीय बाजार में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। कल (बुधवार) को ट्रंप ने भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया। ट्रंप का ये कदम भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने की वजह से उठाया गया है। इसका असर आज यानी गुरुवार को शयर मार्केट पर साफ दिखा। शेयर मार्केट की शुरुवात लाल निशान के साथ हुआ। जहां सेंसेक्स 200 से ज्यादा अंकों की गिरावट के साथ खुला । वहीं निफ्टी का भी हाल खराब रहा। निफ्टी भी 50 से ज्यादा अंकों नीचे गिर गया। इस गिरावट का असर बीएसई में लिस्टेड कंपनियों पर पड़ा। जिनका मार्केट कैप 1.61 लाख करोड़ रुपये कम हो गया।

खराब शुरुआत

बीएसई सेंसेक्स ने ट्रंप के अतिरिक्त टैरिफ के ऐलान के बाद बीएसई सेंसेक्स कल 80,543.99 पर बंद हुआ जिसने आज 281 अंक के गिरावट के साथ गुरुवार को 80,262.50 के स्तर पर कारोबार की शुरुआत की। वहीं  निफ्टी भी कल 24,574.20 पर बंद हुआ था जिसने आज  कमजोर शुरुआत की यह 24,464.20 के स्तर पर खुला जो करीब 110 अंक नीचे था।

CEO से लेकर पॉडकास्टर तक सबकी नौकरी खा जाएगा AI, 2027 से शुरू होगी तबाही, Google X के पूर्व अधिकारी ने दी डरा देने वाली…

कल कैसा रहा बाजार का हाल

6 अगस्त को निफ्टी का कारोबारी सत्र भी गिरावट के साथ समाप्त हुआ। सूचकांक 75 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ। तकनीकी विश्लेषकों के अनुसार, सूचकांक वर्तमान में सभी प्रमुख मूविंग एवरेज से नीचे कारोबार कर रहा है। इस कमज़ोरी के चलते, मंदड़ियों के और मज़बूत होने की संभावना है। निफ्टी के लिए अभी 24,473 का स्तर एक महत्वपूर्ण सपोर्ट बना हुआ है, जो जून का सबसे निचला स्तर है। अगर यह टूटता है, तो सूचकांक 200-दिवसीय ईएमए यानी 24,200 की ओर फिसल सकता है, जिसे बाजार में एक मज़बूत तकनीकी सपोर्ट माना जाता है। वहीं, अगर ऊपर की तरफ़ कोई रिकवरी होती है, तो पहला रेजिस्टेंस 24,700 पर दिख रहा है।

Trump Tariff: ट्रंप के टैरिफ से भारत में कौन सी चीजें होंगी सस्ती और क्या होंगी महंगी? भारतीयों की जेब होने वाली है ढीली

Tags: Indian stock market
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

इस तरह खाना शुरू कर दे मखाना, 1 नही मिलेंगे...

August 7, 2025

लीची जैसे स्वाद वाले इस फल में छिपा है सेहत...

August 7, 2025

पीली ततैया के काटने पर करें ये उपाय, मिनटों में...

August 7, 2025

क्या आप भी पीरियड्स के दर्द से है परेशान, इन...

August 7, 2025

अंडरआर्म्स के कालेपन हो हटाएं इन घरेलू नुस्खों से

August 6, 2025

अगर आप भी है हाउसवाइफ तो कभी ना कहीं अपने...

August 6, 2025
ट्रंप के टैरिफ वार से भड़भड़ा कर गिर गया भारतीय शेयर बाजार, निवेशकों को हुआ 1.61 लाख करोड़ का भारी नुकसान

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

ट्रंप के टैरिफ वार से भड़भड़ा कर गिर गया भारतीय शेयर बाजार, निवेशकों को हुआ 1.61 लाख करोड़ का भारी नुकसान

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

ट्रंप के टैरिफ वार से भड़भड़ा कर गिर गया भारतीय शेयर बाजार, निवेशकों को हुआ 1.61 लाख करोड़ का भारी नुकसान
ट्रंप के टैरिफ वार से भड़भड़ा कर गिर गया भारतीय शेयर बाजार, निवेशकों को हुआ 1.61 लाख करोड़ का भारी नुकसान
ट्रंप के टैरिफ वार से भड़भड़ा कर गिर गया भारतीय शेयर बाजार, निवेशकों को हुआ 1.61 लाख करोड़ का भारी नुकसान
ट्रंप के टैरिफ वार से भड़भड़ा कर गिर गया भारतीय शेयर बाजार, निवेशकों को हुआ 1.61 लाख करोड़ का भारी नुकसान
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?