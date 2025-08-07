ट्रंप के टैरिफ वार से भड़भड़ा कर गिर गया भारतीय शेयर बाजार, निवेशकों को हुआ 1.61 लाख करोड़ का भारी नुकसान

Indian Stock market: पिछले कुछ दिनों से ट्रंप के टैरिफ की वजह से भारतीय बाजार में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। कल (बुधवार) को ट्रंप ने भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया। ट्रंप का ये कदम भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने की वजह से उठाया गया है। इसका असर आज यानी गुरुवार को शयर मार्केट पर साफ दिखा। शेयर मार्केट की शुरुवात लाल निशान के साथ हुआ। जहां सेंसेक्स 200 से ज्यादा अंकों की गिरावट के साथ खुला । वहीं निफ्टी का भी हाल खराब रहा। निफ्टी भी 50 से ज्यादा अंकों नीचे गिर गया। इस गिरावट का असर बीएसई में लिस्टेड कंपनियों पर पड़ा। जिनका मार्केट कैप 1.61 लाख करोड़ रुपये कम हो गया।

खराब शुरुआत

बीएसई सेंसेक्स ने ट्रंप के अतिरिक्त टैरिफ के ऐलान के बाद बीएसई सेंसेक्स कल 80,543.99 पर बंद हुआ जिसने आज 281 अंक के गिरावट के साथ गुरुवार को 80,262.50 के स्तर पर कारोबार की शुरुआत की। वहीं निफ्टी भी कल 24,574.20 पर बंद हुआ था जिसने आज कमजोर शुरुआत की यह 24,464.20 के स्तर पर खुला जो करीब 110 अंक नीचे था।

कल कैसा रहा बाजार का हाल

6 अगस्त को निफ्टी का कारोबारी सत्र भी गिरावट के साथ समाप्त हुआ। सूचकांक 75 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ। तकनीकी विश्लेषकों के अनुसार, सूचकांक वर्तमान में सभी प्रमुख मूविंग एवरेज से नीचे कारोबार कर रहा है। इस कमज़ोरी के चलते, मंदड़ियों के और मज़बूत होने की संभावना है। निफ्टी के लिए अभी 24,473 का स्तर एक महत्वपूर्ण सपोर्ट बना हुआ है, जो जून का सबसे निचला स्तर है। अगर यह टूटता है, तो सूचकांक 200-दिवसीय ईएमए यानी 24,200 की ओर फिसल सकता है, जिसे बाजार में एक मज़बूत तकनीकी सपोर्ट माना जाता है। वहीं, अगर ऊपर की तरफ़ कोई रिकवरी होती है, तो पहला रेजिस्टेंस 24,700 पर दिख रहा है।