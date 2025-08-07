Trump Tariff: ट्रंप के टैरिफ से भारत में कौन सी चीजें होंगी सस्ती और क्या होंगी महंगी? भारतीयों की जेब होने वाली है ढीली

Trump Tariff: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार (6 अगस्त, 2025) को भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा की, जिससे कुल टैरिफ प्रभावी रूप से 50% हो जाएगा। उद्योग विशेषज्ञों के हवाले से पीटीआई ने बताया कि इस कदम से चमड़ा, रसायन, जूते, रत्न एवं आभूषण, कपड़ा और झींगा जैसे घरेलू निर्यात क्षेत्रों पर गंभीर प्रभाव पड़ने की संभावना है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह अतिरिक्त 25% टैरिफ नई दिल्ली द्वारा रूसी तेल की निरंतर खरीद के लिए दंड के रूप में लगाया गया है। यह 27 अगस्त से लागू होगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में केवल चीन, भारत और तुर्की को ही इस तरह की सजा मिली है।

भारत में कौन सी चीजें होंगी महंगी?

जीटीआरआई ने कहा कि अमेरिका को जैविक रसायनों के निर्यात पर 54% अतिरिक्त शुल्क लगेगा। अन्य बड़े प्रभावित क्षेत्र, जिन पर उच्च शुल्क लगेगा, उनमें कालीन (52.9%), बुने हुए परिधान (63.9%), बुने हुए परिधान (60.3%), कपड़ा, मेड-अप (59%), हीरे, सोना और उत्पाद (52.1%), मशीनरी और यांत्रिक उपकरण (51.3%), फर्नीचर, बिस्तर, गद्दे (52.3%) शामिल हैं।

क्या होता है टैरिफ

आसान भाषा में टैरिफ को समझने का प्रयास करें तो टैरिफ वह शुल्क है जो कोई देश किसी दूसरे देश से आयातित वस्तुओं पर लगाता है। अमेरिका द्वारा भारत पर टैरिफ बढ़ाने का मतलब है कि अमेरिकी बाजार में बिकने वाली भारतीय वस्तुएं, जिनका अमेरिका में आयात होता है, पहले की तुलना में काफी महंगी हो जाएंगी। इससे वस्तुओं की बिक्री प्रभावित होगी और भारत का अमेरिका को निर्यात काफी कम हो जाएगा।

किस सेक्टर पर पड़ेगा असर?

अमेरिका के 50 प्रतिशत टैरिफ से भारत में इन चीजों की कीमतों में 50 प्रतिशत टैरिफ का सीधा असर ऑटो पार्ट्स, कपड़ा और इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं पर पड़ेगा। इसके अलावा, स्टील, केमिकल और फार्मा उद्योग के उत्पाद भी अभी की तुलना में काफी महंगे हो जाएंगे। कीमतों में बढ़ोतरी के कारण इनकी कम हो जाएगी और फिर अमेरिकी आयातक भारतीय वस्तुओं का आयात कम कर देंगे या भारतीय निर्यातकों पर कम कीमत पर सामान की आपूर्ति करने का दबाव डालेंगे।

उद्योग जगत को होगा नुकसान

इससे उद्योग जगत को भी नुकसान होगा और भारतीय कारोबारी प्रभावित होंगे। हालांकि, ट्रंप का टैरिफ कुछ जरूरी वस्तुओं पर लागू नहीं होगा। ट्रंप ने यह भी कहा है कि अगर भारत जवाब देने की कोशिश करता है, तो उस पर टैरिफ और बढ़ा दिया जाएगा। अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ अमेरिका द्वारा लगाया गया एक जुर्माना है, जिसकी घोषणा ट्रंप ने कुछ समय पहले की थी।