भारत गौरव ट्रेन से रामेश्वरम-तिरुपति-कन्याकुमारी यात्रा! जानें पूरा रूट और किराया

Bharat Gaurav Tourist Train: अगर आप ट्रेन से दक्षिण भारत के समृद्ध धार्मिक और ऐतिहासिक जगहों पर घूमना चाहते है, तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (IRCTC) ने एक खास ऑफर लॉन्च किया है.

इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (IRCTC) ने 18 जनवरी को भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन शुरू करने की घोषणा की, जो टूरिस्ट को दक्षिण भारत की समृद्ध धार्मिक और ऐतिहासिक विरासत की यात्रा पर ले जाएगी.

भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन कहां से चलेगी?

भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन 18 जनवरी को बिहार के बेतिया स्टेशन से चलेगी. यह यात्रियों को रामेश्वरम, तिरुपति, कन्याकुमारी, तिरुवनंतपुरम, मल्लिकार्जुन और जगन्नाथ पुरी जैसी कुछ मशहूर जगहों पर घूमने का मौका देगी. यह टूर 14 रात और 15 दिन का होगा.

किराया कितना होगा?

भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन दक्षिण भारत की कई मशहूर जगहों पर पहुंचने से पहले रक्सौल, सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर और पाटलिपुत्र में रुकेगी. टूरिस्ट ट्रेन से 15 दिन की यात्रा के दौरान टूरिस्ट रामेश्वरम, तिरुपति, कन्याकुमारी, तिरुवनंतपुरम, मल्लिकार्जुन और जगन्नाथ पुरी जाएंगे. भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन में तीन क्लास होंगी. इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और कम्फर्ट रहेगा. यात्रियों को इकोनॉमी के लिए ₹27,535, स्टैंडर्ड के लिए ₹37,500 और कम्फर्ट के लिए ₹51,405 देने होंगे. स्लीपर कोच के यात्रियों को नॉन-AC होटलों में ठहराया जाएगा. AC कोच के यात्री AC होटलों में रुकेंगे.

पैकेज में क्या शामिल है?

ट्रैवल पैकेज में अच्छी क्वालिटी का खाना, ट्रांसपोर्टेशन, रहने की जगह, लोकल साइटसीइंग और होटल में रुकना शामिल होगा. IRCTC ने ट्रेन में सुरक्षा और साफ-सफाई सुनिश्चित करने के लिए खास इंतजाम किए है. हर कोच में एक डेडिकेटेड गार्ड और साफ-सफाई के लिए एक अलग अटेंडेंट होगा.

टिकट कैसे बुक करें?

भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन से दक्षिण भारत की यात्रा करने में रुचि रखने वाले टूरिस्ट IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट या मोबाइल एप्लिकेशन पर अपने टिकट पहले से बुक कर सकते है.