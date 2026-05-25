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किरायेदारों से लेकर ट्रांसफरेबल जॉब वालों तक, अब PNG लेने पर नहीं खोएंगे LPG कनेक्शन का अधिकार; क्या है सरकार का नया नियम

LPG Transfer Voucher: केंद्र सरकार ने उन LPG उपभोक्ताओं के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जो Piped Natural Gas (PNG) कनेक्शन लेने का विकल्प चुनते हैं.

By: Shristi S | Published: May 25, 2026 8:45:15 PM IST

अब PNG लेने पर नहीं खोएंगे LPG कनेक्शन का अधिकार
अब PNG लेने पर नहीं खोएंगे LPG कनेक्शन का अधिकार


Transfer Voucher Gas Connection: केंद्र सरकार ने सोमवार को उन LPG उपभोक्ताओं के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जो Piped Natural Gas (PNG) कनेक्शन लेने का विकल्प चुनते हैं. LPG की आपूर्ति और वितरण को नियंत्रित करने वाले नियमों में संशोधन करके, सरकार का उद्देश्य उपभोक्ताओं को अधिक लचीलापन प्रदान करना है.

नए नियमों के तहत, जो लोग PNG कनेक्शन लेते हैं, उन्हें अब न केवल अपना मौजूदा LPG कनेक्शन सरेंडर करने की सुविधा मिलेगी, बल्कि भविष्य में इसे फिर से चालू करने की सुविधा भी मिलेगी.

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उपभोक्ताओं के लिए विशेष राहत

25 मई, 2026 को सरकार ने LPG आपूर्ति और वितरण विनियमन संशोधन आदेश, 2026 जारी किया. यह आदेश उन उपभोक्ताओं को विशेष राहत प्रदान करता है जो अक्सर अलग-अलग शहरों में स्थानांतरित होते रहते हैं या जिनका निवास स्थान बार-बार बदलता रहता है. सरकार का कहना है कि यह कदम उपभोक्ताओं को अधिक सुविधा और बेहतर विकल्प प्रदान करने के लिए उठाया गया है.

नए नियमों में क्या बदलाव किए गए हैं?

नए नियमों के अनुसार, जिन उपभोक्ताओं ने अपने घरों में PNG कनेक्शन लगवा लिया है, वे अब 30 दिनों के भीतर अपना LPG कनेक्शन सरेंडर करने के लिए आवेदन कर सकते हैं. पहले, यह प्रक्रिया अक्सर भ्रम और कठिनाइयों से भरी होती थी. सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि अब उपभोक्ताओं को “Transfer Voucher” की सुविधा प्रदान की जाएगी. इसका अर्थ है कि यदि कोई व्यक्ति भविष्य में ऐसे क्षेत्र में स्थानांतरित होता है जहां PNG की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो वह इसी वाउचर का उपयोग करके अपना LPG कनेक्शन फिर से प्राप्त कर सकता है.

सरकार ने क्या कहा है?

सरकार का दावा है कि यह निर्णय उपभोक्ताओं को अधिक सुविधा और लचीलापन प्रदान करने की दिशा में उठाया गया एक कदम है. इसके अलावा, यह गैस वितरण प्रणाली को अधिक सुव्यवस्थित और संगठित बनाने में भी मदद करेगा. विशेषज्ञों का मानना ​​है कि निकट भविष्य में, देश के प्रमुख शहरों में PNG नेटवर्क का तेजी से विस्तार देखने को मिलेगा. इस संदर्भ में, यह नया नियम लाखों शहरी उपभोक्ताओं के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकता है.

इससे सबसे अधिक लाभ किसे होगा?

सरकार के अनुसार, यह सुविधा विशेष रूप से उन कर्मचारियों के लिए फायदेमंद साबित होगी जिनकी नौकरियों में बार-बार स्थानांतरण होता है, साथ ही प्रवासी परिवारों, छात्रों, किरायेदारों और उन व्यक्तियों के लिए भी जो अक्सर शहर बदलते रहते हैं. अब तक, कई लोग PNG कनेक्शन लेने के बाद अपना LPG कनेक्शन सरेंडर करने में हिचकिचाते थे, इस डर से कि यदि भविष्य में उन्हें फिर से कनेक्शन की आवश्यकता पड़ी, तो उन्हें पूरी प्रक्रिया, जिसमें नई सुरक्षा जमा राशि जमा करना, दस्तावेज़ीकरण पूरा करना और एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना शामिल है फिर से पूरी करनी पड़ेगी. हालांकि, Transfer Voucher की बदौलत, अब यह असुविधा काफी हद तक समाप्त हो जाएगी.

Tags: LPGPNG
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