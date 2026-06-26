बिहार में Driving License बनवाने के लिए अनिवार्य हुआ ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, जानें किन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत? क्या हैं नियम

driving license new rule: बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं. अगर आप LMV यानी लाइट मोटर व्हीकल यानी हल्के वाहन चलाने के लिए नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो ऐसे में अब आपको पहले की तरह नहीं बल्कि, अन्य प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ेगा. दरअसल, अब बिहार में नए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको ड्राइविंग सर्टिफिकेट ट्रेनिंग बनवाना जरूरी होगा. इसके बिना आप नए लाइसेंस के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे.

अगर अब आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, तो अब उन्हें पहले राज्य के किसी मान्यता प्राप्त मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में एडमिशन लेकर ड्राइविंग सीखने होगी, उसके बाद आप लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं. यह निर्णय बिहार सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में लिया गया. है.

ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लेना होगा जरूरी

नए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अब आपको ट्रेनिंग लेनी होगी. फिलहाल बिहार में लगभग 41 निबंधित ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल चल रहे हैं, जहां सर्टिफाइड ट्रेनर्स द्वारा आधुनिक मानकों के हिसाब से ड्राइविंग ट्रेनिंग दी जा रही है. इस दौरान रोड सेफ्टी गाइडलाइन को भी ध्यान में रखा गया है. अब अगर आप चाहें तो केवल RTO में जाकर सिर्फ ड्राइविंग टेस्ट देकर ही लाइसेंस बनवा लें तो ऐसा नहीं होगा. पहले ट्रेनिंग स्कूल से Training Certificate जमा करना होगा. इसके बाद ही आगे की प्रक्रिया होगी.

किन दस्तावेजों की होगी जरूरत?

नए ड्राइविंग लाइसेंस को बनवाने के लिए अब आपको कुछ दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी. इस दौरान आपको अपना जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं की मार्कशीट की फोटो कॉपी के साथ ही आधार कार्ड, वोटर कार्ड या पैन कार्ड में से कोई एक दस्तावेज देना होगा, जोकि आपकी पहचान के लिए माना जाएगा. वहीं, एड्रेस प्रूफ के लिए आपको राशन कार्ड, बिजली या पानी का बिल या फिर पासपोर्ट की फोटो कॉपी देनी होगी. जानकारी के मुताबिक LMV के लिए पहले लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा. इसके 30 दिन के बाद और 180 दिन यानी 6 महीने के भीतर परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं.