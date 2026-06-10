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अगस्त से IRCTC पर टिकट मिलना होगा आसान, Upgraded Reservation System हो जाएगा शुरू, जानें क्या-क्या होंगे बदलाव

अगस्त से ट्रेन टिकट बुकिंग धीरे-धीरे नए Passenger Reservation System (PRS) पर शिफ्ट करने की बात कही जा रही है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल भवन में इ संदर्भ में प्रगति की न केवल समीक्षा की बल्कि, अधिकारियों को सुनिश्चित किया कि यात्रियों को कोई समस्या न हो.

By: Kunal Mishra | Published: June 10, 2026 1:44:43 PM IST

अगस्त से IRCTC पर टिकट मिलना होगा आसान, Upgraded Reservation System हो जाएगा शुरू, जानें क्या-क्या होंगे बदलाव


Train Ticket Booking System: भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक है, जहां हर दिन लाखों लोग सफर करते हैं. त्योहारों और शादियों के सीजन में अक्सर यात्रियों को ट्रेन की रिजर्वेशन टिकट लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है. इसलिए यात्रियों को बुकिंग कम से कम 2 महीने पहले से करानी पड़ती है तब कहीं जाकर वे यात्रा कर पाते हैं. लेकिन, इस प्रक्रिया को और आसान बनाने जा रही है. भारतीय रेलवे अपने आरक्षण सिस्टम में एक बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है. जिससे टिकट बुकिंग करने में यात्रियों को ज्यादा कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा.

अगस्त से ट्रेन टिकट बुकिंग धीरे-धीरे नए Passenger Reservation System (PRS) पर शिफ्ट करने की बात कही जा रही है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल भवन में इ संदर्भ में प्रगति की न केवल समीक्षा की बल्कि, अधिकारियों को सुनिश्चित किया कि यात्रियों को कोई समस्या न हो. 

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1986 से चल रहा था पुराना सिस्टम

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय रेलवे 40 साल बाद अपने इस सिस्टम को विराम देने जा रहा है. यह पुराना सिस्टम साल 1986 से चला आ रहा था, जिसे अगस्त से बदलने की बात कही जा रही है. माना जा रहा है कि पुराने सिस्टम को पूरी तरह से नया रूप देकर नई तकनीक के साथ तैयार किया जाएगा. भारतीय रेलवे ने साल 2002 में ऑनलाइन टिकट बुकिंग शुरू थी, जिसके बाद अधिकांश लोग काउंटर पर टिकट नहीं लेकर ऑनलाइन टिकट बुकिंग प्रकिया का इस्तेमाल कर रहे हैं. आज के समय में लगभग 88% टिकट बुकिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म या ऑनलाइन माध्यम से टिकट बुकिंग कर रहे हैं. 

तत्काल बुकिंग की प्रक्रिया होगी बेहद आसान 

माना जा रहा है कि इस नए सिस्टम को लॉन्च करने के बाद तत्काल टिकट बुकिंग की प्रक्रिया और भी ज्यादा आसान हो सकेगी. नए सिस्टम के आने के बाद तत्काल टिकट को आसानी से ही नहीं, बल्कि फास्ट बुकिंग भी की जा सकती है. इससे बुकिंग सिस्टम में सर्वर स्लो होने की समस्या पर भी विराम लगाया जा सकेगा. अब यात्री आसानी से AI की मदद से भी ट्रेन की टिकट बुकिंग प्रक्रिया का पता लगा सकेंगे. हालांकि, रेलवन के लॉन्च होने के बाद से भी काफी लोगों को इससे सुविधा मिली है.

Tags: train ticket booking
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