Home > व्यापार > Train Delay: कोहरे का कोहराम! 94 ट्रेनें हुई लेट…राजधानी से वंदे भारत तक; यात्रियों की मुश्किलें बढ़ी

Train Delay: कोहरे का कोहराम! 94 ट्रेनें हुई लेट…राजधानी से वंदे भारत तक; यात्रियों की मुश्किलें बढ़ी

Train Delay: उत्तर भारत में घना कोहरा विजिबिलिटी को शून्य के करीब ले आया है. तापमान गिरने से कोहरे की मोटी चादर छा गई है. रेलवे के अनुसार, सुरक्षा कारणों से ट्रेनों की स्पीड कम करनी पड़ रही है.

By: Preeti Rajput | Published: January 6, 2026 10:31:28 AM IST

Train Delay: कोहरे का कोहराम! 94 ट्रेनें हुई लेट…राजधानी से वंदे भारत तक; यात्रियों की मुश्किलें बढ़ी


Train Delay: उत्तर भारत में घने कोहरे और कड़ाके की ठंड ने एक बार फिर रेल यातायात को बुरी तरह से प्रभाावित कर दिया है. सुबह 6 बजे तक की रिपोर्ट के मुताबिक, कुल 94 ट्रेनें अपने समय से लेट चल रही हैं. इनमें से 51 सुपरफास्ट ट्रेनें और 43 मेल एक्सप्रेस शामिल हैं. ज्यादा परेशानी प्रीमियम ट्रेनों के यात्रियों को हो रही है, 10 राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनें 30 मिनट से लेकर 2 घंटे से अधिक देरी से चल रही हैं. इसके अलावा वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी हाई-स्पीड ट्रेनें भी 30 मिनट से 4 घंटे से ज्यादा लेट हैं. 

You Might Be Interested In

क्यों हो रही इतनी देरी?

उत्तर भारत में घना कोहरा विजिबिलिटी को शून्य के करीब ले आया है. दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में तापमान गिरने से कोहरे की मोटी चादर छा गई है. रेलवे के अनुसार, सुरक्षा कारणों से ट्रेनों की स्पीड कम करनी पड़ रही है. फॉग सेफ्टी डिवाइस के बावजूद ड्राइवरों को सिग्नल देखने में दिक्कत हो रही है. जिसके कारण सुबह 6 बजे तक 94 ट्रेनें प्रभावित हैं – 51 सुपरफास्ट और 43 मेल एक्सप्रेस शामिल हैं.

प्रीमियम ट्रेनों का बुरा हाल

सुपरफास्ट ट्रेनों पर सर्दी और कोहरे का काफी असर पड़ता हुआ नजर आ रही है. 10 राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनें 30 मिनट से 2 घंटे लेट चल रही हैं. हावड़ा-नई दिल्ली राजधानी और दिब्रूगढ़ राजधानी जैसी ट्रेनें घंटों देरी से पहुंच रही है. वंदे भारत एक्सप्रेस और दुरंतो ट्रेनें भी देरी से नहीं बच सकती है. बिजनेस और प्रीमियम यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है.

You Might Be Interested In

लंबी दूरी की ट्रेनें प्रभावित 

  • हावड़ा-दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस: 3-5 घंटे लेट
  • भुवनेश्वर राजधानी: 4-6 घंटे देरी
  • वंदे भारत एक्सप्रेस (विभिन्न रूट्स): 1-4 घंटे लेट
  • पूरवा एक्सप्रेस और विक्रमशिला एक्सप्रेस: 5-7 घंटे तक देरी

  

You Might Be Interested In
Tags: Indian RailwaysIRCTCtrain delaytrain delay repay
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

‘गांधी टॉक्स’ का टीज़र आउट, बिना बोले बहुत कुछ कह...

January 4, 2026

काले हीरे को आखिर क्यों माना जाता है अपशगुन? इन...

January 4, 2026

सुरक्षित लगाव के क्या है व्यवहारिक लक्षण

January 4, 2026

स्वास्थ्य के बारे में सबसे ज्यादा पूछे गए सवाल और...

January 3, 2026

वास्तविक जीवन की घटनाओं पर आधारित 2026 की बॉलीवुड फिल्में,...

January 3, 2026

किंग खान का रॉयल अंदाज़, करोड़ों की घड़ी और सब्यसाची...

January 3, 2026
Train Delay: कोहरे का कोहराम! 94 ट्रेनें हुई लेट…राजधानी से वंदे भारत तक; यात्रियों की मुश्किलें बढ़ी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Train Delay: कोहरे का कोहराम! 94 ट्रेनें हुई लेट…राजधानी से वंदे भारत तक; यात्रियों की मुश्किलें बढ़ी
Train Delay: कोहरे का कोहराम! 94 ट्रेनें हुई लेट…राजधानी से वंदे भारत तक; यात्रियों की मुश्किलें बढ़ी
Train Delay: कोहरे का कोहराम! 94 ट्रेनें हुई लेट…राजधानी से वंदे भारत तक; यात्रियों की मुश्किलें बढ़ी
Train Delay: कोहरे का कोहराम! 94 ट्रेनें हुई लेट…राजधानी से वंदे भारत तक; यात्रियों की मुश्किलें बढ़ी