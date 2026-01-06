Train Delay: कोहरे का कोहराम! 94 ट्रेनें हुई लेट…राजधानी से वंदे भारत तक; यात्रियों की मुश्किलें बढ़ी

Train Delay: उत्तर भारत में घने कोहरे और कड़ाके की ठंड ने एक बार फिर रेल यातायात को बुरी तरह से प्रभाावित कर दिया है. सुबह 6 बजे तक की रिपोर्ट के मुताबिक, कुल 94 ट्रेनें अपने समय से लेट चल रही हैं. इनमें से 51 सुपरफास्ट ट्रेनें और 43 मेल एक्सप्रेस शामिल हैं. ज्यादा परेशानी प्रीमियम ट्रेनों के यात्रियों को हो रही है, 10 राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनें 30 मिनट से लेकर 2 घंटे से अधिक देरी से चल रही हैं. इसके अलावा वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी हाई-स्पीड ट्रेनें भी 30 मिनट से 4 घंटे से ज्यादा लेट हैं.

क्यों हो रही इतनी देरी?

उत्तर भारत में घना कोहरा विजिबिलिटी को शून्य के करीब ले आया है. दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में तापमान गिरने से कोहरे की मोटी चादर छा गई है. रेलवे के अनुसार, सुरक्षा कारणों से ट्रेनों की स्पीड कम करनी पड़ रही है. फॉग सेफ्टी डिवाइस के बावजूद ड्राइवरों को सिग्नल देखने में दिक्कत हो रही है. जिसके कारण सुबह 6 बजे तक 94 ट्रेनें प्रभावित हैं – 51 सुपरफास्ट और 43 मेल एक्सप्रेस शामिल हैं.

प्रीमियम ट्रेनों का बुरा हाल

सुपरफास्ट ट्रेनों पर सर्दी और कोहरे का काफी असर पड़ता हुआ नजर आ रही है. 10 राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनें 30 मिनट से 2 घंटे लेट चल रही हैं. हावड़ा-नई दिल्ली राजधानी और दिब्रूगढ़ राजधानी जैसी ट्रेनें घंटों देरी से पहुंच रही है. वंदे भारत एक्सप्रेस और दुरंतो ट्रेनें भी देरी से नहीं बच सकती है. बिजनेस और प्रीमियम यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है.

लंबी दूरी की ट्रेनें प्रभावित