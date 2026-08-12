बांग्लादेश की पटरियों पर दौड़ेगी ‘मेड इन इंडिया ट्रेन’, पड़ोसी देश ने दिया 200 नए कोचों का ऑर्डर, डिब्बों का पहला रेक तैयार

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Made in India Train: भारतीय रेलवे देश का सबसे बड़े नेटवर्क में से एक है, लेकिन अब यह नेटवर्क भारत से बाहर भी अपना विस्तार कर रहा है. भारतीय रेलवे की कोच निर्माण क्षमता अब पड़ोसी देशों में भी देखने के लिए मिलेगा. अब कुछ अन्य देशों की रेल व्यवस्था को भी भारतीय कोच नया रूप देने के लिए तैयार हैं. जी हां, अब बांग्लादेश की पटरियों पर भी मेड इन इंडिया ट्रेन दौड़ेगी.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाब के कपूरथला स्थित रेल कोच फैक्ट्री मंगलवार को बांग्लादेश रेलवे के लिए 19 LHB ब्राडगेज यात्री कोचों वाली पहली रेक का रोलआउट करेगी. 19 एलएचबी कोच वाली पहली रैक बनकर तैयार भी हो चुकी है.
आज रवाना होगा रेक
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो भारतीय ट्रेनों का यह रेक 12 अगस्त यानि आज बांग्लादेश के लिए रवाना किया जाएगा. माना जा रहा है कि यह रेक भारत की डिजाइन, इंजीनियरिंग और निर्माण क्षमता को इंटरनेश्नल मार्केट में स्थापित करने के साथ ही भारत-बांग्लादेश रेल सहयोग को भी नई मजबूती देगी. जानकारी के मुताबिक यह 2024 में मिले 200 ब्राडगेज यात्री कोचों के बड़े आर्डर का पहला चरण है. इस रेक में सभी 19 LHB ब्रॉड गेज पैसेंजर कोच हैं, इनमें AC स्लीपर कोच, 3 AC चेयर कार के साथ ही साथ 11 नॉन AC चेयर कार और 2 पावर कार कोच शामिल हैं.
200 कोचों का दिया ऑर्डर
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश रेलवे ने 2024 में राइट्स के जरिए कोच फैक्ट्री को 200 ब्राडगेज यात्री कोचों के निर्माण और आपूर्ति का आर्डर दिया था. जून 2026 से दिसंबर 2027 के बीच में इन्हें बांग्लादेश भेजने की बात कही जा रही है, जिसमें सभी कोच को 7 अलग-अलग वेरिएंट में तैयार किया जाएगा. रेल के मामले में भारत और बांग्लादेश का सहयोग करीब एक दशक पुराना है. माना जा रहा है कि कोच को भारत से बांग्लादेश भेजे जाने से दोनों देशों के बीच व्यापार भी बढ़ेगा.