बदल गया लोक अदालत में चालान माफी का नियम, अब भरने होंगे 50 फीसदी पैसे, 45 दिन का ही समय

Traffic Challan New Rule: देशभर में लाखों वाहन चालकों के लिए लोक अदालत लंबे समय से ट्रैफिक चालानों के निपटारे का एक आसान और किफायती माध्यम रही है. अगर आपके वाहन का कोई चालान है और आप उसे लोक अदालत में कम कराना चाहते हैं तो ऐसे में यह आपके लिए एक जरूरी खबर साबित हो सकती है. दरअसल, हाल ही में सरकार ने लोक अदालत के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं. बदलाव यह है कि सरकार ने लोक अदालत के नियमों में 50-45 का एक नया फॉर्मूला शामिल कर दिया है. इससे चालान जमा करने वालों के लिए थोड़ी आसानी हो सकेगी.

अब आप सीधे लोक अदालत का रुख नहीं कर सकते. चालान को माफ कराना या फिर राहत पाने के लिए अब आपको राहत पाने के लिए भी पहले अपनी जेब ढीली करनी होगी.

50 फीसदी पैसे देनों होंगे पहले

ट्रैफिक चालान के नए नियमों के मुताबिक चालान का निपटारा कराने या उसे माफ कराने के लिए अब आपको सीधे लोक अदालत जाने से पले 50 फीसदी राशि यानि की आपके कुल चालान का आधा हिस्सा पहले ही जमा करना होगा. ऐसा करने के बाद ही आप लोक अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं. जब तक आप यह आधा भुगतान नहीं करेंगे, तब तक लोक अदालत में में आपका मामला पेंडिंग रहेगा और इसपर कोई सुनवाई नहीं की जाएगी. आप यह 50 फीसदी राशि राज्य सरकार के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर भर सकते हैं.

45 दिन का ही रहेगा समय

ट्रैैफिक चालान के नियमों के तहत चालान माफ कराने के लिए आपको केवल 45 दिनों का ही समय दिया गया है. अगर इन 45 दिनों के अंदर आप द्वारा आधा जुर्माना या चालान की राशि नहीं भरी गई तो ऐसे में आपके माले की सुनवाई लोक अदालत में नहीं होगी.