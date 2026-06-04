Toyota Innova Crysta launch: नई Toyota Innova Crysta 2026 हुई लॉन्च! दमदार लुक, लग्जरी केबिन और नए फीचर्स ने बढ़ाया क्रेज

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Toyota Innova Crysta launch: Toyota Kirloskar Motor ने गुरुवार को नई Toyota Innova Crysta के लॉन्च की घोषणा की. इसमें अपडेटेड स्टाइलिंग एलिमेंट्स, एक नया इंटीरियर और अतिरिक्त सुविधाएं दी गई हैं, जिनका मकसद घरेलू बाजार में इस MPV की लोकप्रियता को और बढ़ाना है.
अपडेटेड एक्सटीरियर-इंटीरियर
कंपनी के एक बयान के अनुसार MPV के एक्सटीरियर में एक नया डिजाइन किया गया रेडिएटर ग्रिल और अपडेटेड फ्रंट बंपर गार्निश दिया गया है जिसका मकसद इसे सड़क पर ज़्यादा दमदार मौजूदगी देना है. पीछे की तरफ गाड़ी की मजबूत स्टाइलिंग को और उभारने के लिए नए बंपर गार्निश एलिमेंट्स जोड़े गए हैं. केबिन के अंदर, नई Innova Crysta में डुअल-टोन लेदर सीट अपहोल्स्ट्री, एक बदला हुआ इंस्ट्रूमेंट पैनल और दरवाज़ों के पैनल पर ‘Grace Copper’ फिनिश दी गई है. इसके अलावा AC कंट्रोल्स, स्विच और पीछे के ‘Star-Deck’ टेबल के आस-पास लकड़ी के पैटर्न वाले हाइलाइट्स भी शामिल किए गए हैं. कंपनी ने सुविधा और सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए एक वायरलेस चार्जर और एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) भी पेश किया है.
Innova Crysta प्लैटिनम व्हाइट पर्ल, सुपर व्हाइट, सिल्वर मेटैलिक, एटीट्यूड ब्लैक माइका और अवंत-गार्डे ब्रॉन्ज़ मेटैलिक रंगों में उपलब्ध है. इसकी कीमत कुछ इस प्रकार है:
|वेरिएंट्स
|एक्स-शोरूम कीमत INR
|7s
|8s
|GX/GX Fleet
|19,72,000 रुपये
|19,77,000 रुपये
|GX+
|21,15,000 रुपये
|21,20,000 रुपये
|VX
|24,93,000 रुपये
|24,98,000 रुपये
|ZX
|26,63,000 रुपये
“नई Innova Crysta में कई छोटे, लेकिन अहम अपडेट्स किए गए हैं. इन बदलावों से गाड़ी में एक नई ताज़गी का एहसास होता है, साथ ही इसकी वे बेजोड़ खूबियां भी बरकरार रहती हैं, जिन्हें ग्राहक सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं. लगातार सुधार और ग्राहक-केंद्रित इनोवेशन के सिद्धांतों पर चलते हुए हम जीवन के हर पड़ाव पर भरोसेमंद मोबिलिटी देने के लिए प्रतिबद्ध हैं,” Sabari Manohar, Executive Vice President, Sales, Service, and Used Car Business, Toyota Kirloskar Motor ने कहा.