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दुनिया में किस देश के पास है सबसे ज्यादा सोना, गोल्ड भंडार के मामले में कहां खड़ा है भारत?

Gold Reserves: अमेरिका और ईरान के बीच जारी जंग को देखते हुए पीएम मोदी ने देश की जनता से एक साल तक सोना न खरीदने की अपील की है. ऐसे में आइए जानते हैं कि किस देश के पास सबसे ज्यादा सोना है.

By: Sohail Rahman | Published: May 12, 2026 10:43:03 AM IST

भारत के पास कितना सोना है?
भारत के पास कितना सोना है?


Gold Reserves in World: दुनिया भर के देशों के लिए सोना सबसे महत्वपूर्ण संपत्तियों में से एक बना हुआ है. क्योंकि सोने को मुश्किल आर्थिक समय में भरोसेमंद, सुरक्षित और व्यापार करने में आसान माना जाता है, इसलिए केंद्रीय बैंक इस पर भरोसा करते हैं. इन विशेषताओं के कारण, सोना राष्ट्रीय भंडार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है; दुनिया भर में अब तक जितना भी सोना निकाला गया है, उसका लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा केंद्रीय बैंकों के पास है.

सोने के भंडार के बारे में जानकारी के स्रोत अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के अंतरराष्ट्रीय वित्तीय आंकड़े (IFS) और सार्वजनिक घोषणाएं हैं. यह जानकारी देशों के पास मौजूद सोने की मात्रा, उनके खरीदने और बेचने की आवृत्ति और उनके कुल विदेशी भंडार में सोने के अनुपात को दर्शाती है.

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सोना सबसे भरोसेमंद संपत्ति है

2026 में सोना एक बार फिर दुनिया भर में सबसे भरोसेमंद संपत्ति के रूप में महत्वपूर्ण हो गया है. सोने की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी के साथ कई देश अपनी अर्थव्यवस्थाओं को मुद्रास्फीति, वैश्विक संघर्षों, मुद्रा में उतार-चढ़ाव और वित्तीय अनिश्चितता से बचाने के लिए अपने भंडार बढ़ा रहे हैं. विश्व स्वर्ण परिषद (World Gold Council) IMF के डेटा और आधिकारिक रिपोर्टों का उपयोग करके देशों के अनुसार सोने के भंडार को नियमित रूप से अपडेट करती है. चूंकि केंद्रीय बैंक लगातार सोना खरीदते और बेचते रहते हैं, इसलिए रैंकिंग समय-समय पर थोड़ी बदल सकती है.

यह भी पढ़ें –पीएम मोदी ने सोना खरीदने के लिए क्यों किया मना? जानिए इसके पीछे की 3 बड़ी वजह 

सबसे अधिक सोना किस देश के पास है?

  • 8,133 टन से अधिक सोने के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका सोने के भंडार का दुनिया का सबसे बड़ा धारक बना हुआ है. अमेरिका अपने भंडारों की बदौलत अन्य देशों पर काफी बढ़त बनाए हुए है.
  • जर्मनी, इटली और फ्रांस जैसे देश शीर्ष पांच देशों में अगले स्थान पर काबिज हैं. जर्मनी के पास 3350.3 टन, इटली के पास 2451.8 टन और फ्रांस के पास 2437 टन सोना है.
  • इसके अलावा, अगर रूस की बात करें तो उसके पास 2330 टन से ज्यादा सोना है. बीते कुछ सालों में रूस ने अमेरिकी डॉलर जैसी विदेशी मुद्राओं पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए अपने भंडार में बढ़ोतरी की है.

भारत के पास कितना सोना है?

भारतीय रिजर्व बैंक के पास लगभग 880 टन के आधिकारिक भंडार के साथ भारत वैश्विक स्तर पर लगभग 9वें या 10वें स्थान पर आता है. इसके अलावा, अगर घरेलू स्तर की बात करें तो भारत सभी देशों को पीछे छोड़ता हुआ नजर आ रहा है. भारतीय परिवारों के पास सामूहिक रूप से अनुमानित 25000 टन सोना है. इस सोने का एक बड़ा हिस्सा महिलाओं के पास गहनों के रूप में है. भारत में लोग सोना पर सिर्फ निवेश ही नहीं करते हैं. बल्कि परंपरा, शादी और त्योहार से काफी गहराई से जुड़ा हुआ है. पश्चिमी देशों के उलट भारत की संपत्ति अक्सर परिवारों के बीच बंटी होती है.

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Tags: gold reserves
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