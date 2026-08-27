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Top Defaulters: जनता की कमाई पर ‘डाका’! देश के इन 10 डिफॉल्टर्स पर है बैंकों का 40,635 करोड़ का कर्ज, जानें किस पर कितना बकाया

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में बताया कि इस सूची में ABG शिपयार्ड लिमिटेड सबसे ऊपर है, जिस पर बैंकों का 6,695 करोड़ रुपए बकाया है. यह ऐसे डिफॉल्टर हैं, जो जानबूझकर बैंक का कर्ज वापस नहीं दे रहे हैं. चलिए जानते हैं इन डिफॉल्टरों की पूरी लिस्ट के बारे में.

By: Kunal Mishra | Published: August 27, 2026 7:10:19 PM IST

Top Defaulters: जनता की कमाई पर ‘डाका’! देश के इन 10 डिफॉल्टर्स पर है बैंकों का 40,635 करोड़ का कर्ज, जानें किस पर कितना बकाया


Top Bank Defaulters: एस्सेल ग्रुप (Essel group) और जी एंटरटेनमेंट (Zee) के संस्थापक सुभाष चंद्रा को लेकर हाल ही में एक फैसला आया है, जिसमें उनके 22 करोड़ रुपये के कर्ज को महज 6.5 करोड़ रुपये में ही रफा-दफा कर दिया गया है. माना जा रहा है कि कर्ज या लोन माफी का यह सबसे बड़ा मामला है. लेकिन, देखा जाए तो देश में आज भी ऐसे कई डिफॉल्टर है, जो जनता का पैसा हजम करके बैठे हुए हैं. कुछ समय पहले संसद में सरकार ने डिफॉल्टरों की एक लिस्ट गिनवाई थी, जिनका बैंकों का 40,635 करोड़ रुपये बकाया है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में बताया कि इस सूची में ABG शिपयार्ड लिमिटेड सबसे ऊपर है, जिस पर बैंकों का 6,695 करोड़ रुपए बकाया है. यह ऐसे डिफॉल्टर हैं, जो जानबूझकर बैंक का कर्ज वापस नहीं दे रहे हैं. चलिए जानते हैं इन डिफॉल्टरों की पूरी लिस्ट के बारे में. 

किसका कितना कर्ज बकाया? 

संसद में पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक ABG शिपयार्ड लिमिटेड पर 6,695 करोड़ रुपए बकाया है. इसके बाद गीतांजलि जेम्स पर 6,236 करोड़ रुपए की बकाया राशि है, जो अभी तक नहीं चुकाई गई है. इसके बाद नंबर आता है बीटा नेफ्थॉल का जिसपर 5268 करोड़ रुपये का लोन है. राकेश कुमार कुलदीपसिंह वाधवान पर 4,291 करोड़ रुपए बकाया है.
भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड के पूर्व निदेशकों पर बैंकों का 3,810 करोड़ रुपए बकाया है, जिसे अभी तक चुकता नहीं किया गया है. इसके बाद डिफॉल्टरों की सूची में रजा टेक्सटाइल्स है, जिसपर 3260 करोड़ रुपये का लोन है. गिल्ट पैक पर 3,080 करोड़ रुपए के साथ ही साथ रैंक इंडस्ट्रीज पर 2,655 करोड़ रुपए का कर्ज बकाया है. वहीं, हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पर 2,540 करोड़ रुपए बकाया है. 

मंथली बेसिस पर जमा होगी लिस्ट 

संसद में सीतारमण ने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ‘जानबूझकर डिफॉल्ट करने वालों और बड़े डिफॉल्ट करने वालों के साथ व्यवहार’ पर जारी मास्टर गाइडलाइंस के माध्यम से लेंडर्स को सलाह दी है कि वे जानबूझकर डिफॉल्ट करने वालों की लिस्ट मंथली बेसिस पर सभी क्रेडिट इंफोर्मेशन कंपनियों (CICs) को जमा करें. इसके साथ ही CICs के लिए यह जरूरी है कि वे इस सूची को अपनी-अपनी वेबसाइटों पर दिखाएं. उन्होंने कहा कि RBI से मिली जानकारी के अनुसार, कोई भी बैंक उन अकाउंट्स के संबंध में कंप्रोमाइज सेटलमेंट कर सकता है जिन्हें जानबूझकर डिफॉल्ट करने वालों की कैटेगिरी में रखा गया है.

Tags: Top Bank Defaulters
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