10 लाख के अंदर ही मिलेगी ये लग्जरी कारें, देख कर जल जाएंगे पड़ोसी
जानें ऐसी लग्जरी कारों के बारे में जिनमें आएगा शानदार मज़ा वो भी 10 लाख रूपये से कम कीमत में.

Published: September 23, 2025 4:04:45 PM IST

Top 5 Cars
Top 5 Cars

top 5 Cars: त्योहारों का मौसम शुरू हो गया है और GST 2.0 के चलते कारों की कीमतें काफी गिरावट आई हैं सुनकर आप सोच रहे होंगे क्या आप लग्ज़री गाड़ियों के शौकिन हैं अगर हां तो ये खबर आपके लिए है. न सिर्फ एक नई कार, बल्कि इलेक्ट्रिक सनरूफ जैसे कई लग्ज़री फ़ीचर्स पर आम जमकर लक्ष्मी खर्च सकते हैं. पेश है भारत के 5 सबसे ज़्यादा बिकने वाले कार मॉडल जिनमें 10 लाख रुपये से कम कीमत में इलेक्ट्रिक सनरूफ भी मिलता है.  आने वाले दिनों में कम हो सकती है इन गाड़ियों की कीमत. 

Tata Altroz Pure S

नई टाटा अल्ट्रोज़ में सनरूफ की सुविधा भी प्राप्त होती है. 

अल्ट्रोज़ का Pure S मॉडल 8.05 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू है. 

टाटा मोटर्स ने GST 2.0 के चलते नई अल्ट्रोज़ की कीमत में 1.10 लाख रुपये तक की गिरावट का एलान किया है.

यह गिरावट कार खरीदने वालों के लिए बड़ी राहत बन सकता हैं. 

कम दाम और लग्ज़री फीचर्स की वजह से नई अल्ट्रोज़ एक अच्छा विकल्प है.

Hyundai Venue E+

हुंडई वेन्यू एक पॉपुलर कॉम्पैक्ट SUV है.

इसका  E+ वेरिएंट में सनरूफ आता और इलेक्ट्रिक सनरूफ का ऑप्शन 10 लाख रुपये से कम रेट पर मिलता है.

इसकी कीमत 8.23 लाख रुपये  (एक्स-शोरूम) से शुरू है. 

22 सितंबर के बाद वेन्यू की कीमत में  1.23 लाख रुपये तक गिरावट होगी.

GST 2.0 ऑफर के चलते  SUV और भी सस्ती हो जाएगी.

Maruti Suzuki Dzire ZXI+ MT

नई डिज़ायर भारत की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कारों की लिस्ट में शामिल है.

यह कार सस्ती देखभाल और यह दिखने में भी आकर्षक है. 

टॉप-एंड ZXI+ MT मॉडल में इलेक्ट्रिक सनरूफ भी प्राप्त होता है.

पहले इस मॉडल का रेट 9.69 लाख रुपये था. 

मारुति सुजुकी ने अब इसका रेट 82,628 रुपये से घटा कर इसे 8.86 लाख रुपये कर दिया है.

Tata Punch Adventure Sunroof

सबसे ज़्यादा बिकने वाली कॉम्पैक्ट SUV में से एक टाटा पंच 2025 है

यह अच्छी कीमत पर एसयूवी जैसी सुविधाएं देती है. 

एडवेंचर सनरूफ वेरिएंट में इलेक्ट्रिक सनरूफप्रदान करता है.

पंच एडवेंचर वेरिएंट की (एक्स-शोरूम) का रेट 7.72 लाख रुपये है.

टाटा मोटर्स ने GST के तहत अब इसका रेट में 85,000 रुपये तक की गिरावट होगी.

Hyundai Exter S(O)+

हुंडई अपनी कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में मजबूत मुकाबला कर रही है.

इसके एंट्री-लेवल एक्सटर S(O)+ मॉडल में इलेक्ट्रिक सनरूफ प्राप्त हो रही है. 

एक्सटर S(O)+ की (एक्स-शोरूम) का रेट 7.68 लाख रुपये है. 

GST 2.0 के चलते हुंडई ने एक्सटर लाइनअप के रेट में 89,209 रुपये तक की गिरावट का एलान किया है.

इस कटौती से कार के रेट और भी सस्ती हो जाएगें.

