Petrol Diesel Price Today: कहीं राहत तो कहीं महंगाई की मार? एक क्लिक में जानें आज के पेट्रोल-डीजल के ताजा भाव

Petrol Diesel Price Today: जैसा की आप सभी जानते हैं कि हर रोज पेट्रोल-डीजल के दाम बदलते हैं. हर दिन की शुरुआत सिर्फ चाय संग नहीं होती बल्कि पेट्रोल और डीज़ल की नई कीमतों से भी होती है, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ता है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सुबह 6 बजे देश की ऑयल मार्केटिंग कंपनियाँ (OMCs) इंटरनेशनल क्रूड ऑयल की कीमतों और डॉलर-रुपये के एक्सचेंज रेट में बदलाव के आधार पर लेटेस्ट रेट जारी करती हैं. ऐसे में आज के भी पेट्रोल-डीजल के दाम सामने आ गए हैं. चलिए जान लेते हैं आज आपके शहर में पेट्रोल-डीजल के क्या रेट हैं.

ये रहे आज के पेट्रोल-डीजल के दाम

फ्यूल की कीमतें कैसे तय होती हैं?

भारत में फ्यूल की कीमतें रोज़ सुबह 6:00 बजे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOCL), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL), और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) जैसी सरकारी OMCs द्वारा बदली जाती हैं. पंप पर कस्टमर्स द्वारा दी जाने वाली फ़ाइनल रिटेल कीमत, इंटरनेशनल बेंचमार्क पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों के 15-दिन के रोलिंग एवरेज के साथ-साथ करेंसी एक्सचेंज रेट, सेंट्रल एक्साइज़ ड्यूटी, डीलर कमीशन और राज्य-विशिष्ट VAT से तय होती है.

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