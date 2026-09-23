Petrol Diesel Price Today 23 Sep: आज टंकी फुल कराने से पहले पढ़ लें ये खबर, पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी

Petrol Diesel Price Today 23 Sep: अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतों में होने वाले बदलाव के आधार पर देश की तेल कंपनियां हर दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों की समीक्षा करती हैं. कुछ समय पहले तक कच्चे तेल की कीमत 100 डॉलर के आसपास थी, लेकिन अब यह 90 डॉलर से नीचे आ गई है. फिलहाल इसकी कीमत करीब 89 डॉलर है. सरकारी तेल कंपनियां इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) हर दिन सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें जारी करती हैं. इन कीमतों को तय करने में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत, डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत, परिवहन खर्च और स्थानीय टैक्स जैसे कई कारणों का ध्यान रखा जाता है.

केस हैं आज पेट्रोल डीजल की कीमतें

23 सितंबर की ताजा कीमतों के अनुसार, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के मुताबिक तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत 115.69 रुपये प्रति लीटर है. वहीं, डीजल 103.82 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है. राज्य के दूसरे शहरों और जिलों में भी पेट्रोल-डीजल की कीमतें लगभग इसी स्तर पर हैं. हालांकि, स्थानीय टैक्स में अंतर के कारण अलग-अलग जगहों पर कीमतों में थोड़ा बदलाव हो सकता है.

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ये रहे आज के पेट्रोल-डीजल के दाम