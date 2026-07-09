Today Petrol Diesel Price: सुबह-सुबह जारी हुए पेट्रोल-डीजल के नए दाम, दिल्ली से यूपी तक; देखें पूरी लिस्ट

Today Petrol Diesel Price: गुरुवार, 9 जुलाई, 2026 को पेट्रोल, डीज़ल और CNG की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ. ऑयल मार्केटिंग कंपनियाँ (OMCs) और नेचुरल गैस डिस्ट्रिब्यूशन कंपनियाँ हर दिन सुबह 6 बजे ईंधन की कीमतों में बदलाव करती हैं. होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में कमर्शियल जहाजों पर हमले और शांति समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए तेहरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई में अमेरिका द्वारा ईरान पर कई हमले करने और तेल प्रतिबंधों पर छूट खत्म करने के बाद कच्चे तेल की कीमतें $78 प्रति बैरल तक बढ़ गईं.

शहर में पेट्रोल की कीमत

शहर पेट्रोल की कीमत नई दिल्ली 102.12 मुंबई 111.18 कोलकाता 113.47 चेन्नई 107.77 गुरुग्राम 102.77 नोएडा 102.12 बेंगलुरु 110.93 भुवनेश्वर 109.92 चंडीगढ़ 98.10 हैदराबाद 115.69 जयपुर 112.66

शहर में डीजल की कीमतें

शहर डीजल की कीमतें नई दिल्ली 83.09 रुपये मुंबई 86 रुपये अहमदाबाद 82.25 रुपये गुरुग्राम 91.70 रुपये नोएडा 91.70 रुपये बैंगलोर 90 रुपये जयपुर 90.91 रुपये चेन्नई 91.50 रुपये पुणे 92.50 रुपये

हैदराबाद में पेट्रोल और तिरुवनंतपुरम में डीज़ल सबसे महंगा

25 मई, 2026 को हैदराबाद में पेट्रोल की कीमतें सबसे ज़्यादा 115.69 रुपये प्रति लीटर थीं. इसके बाद तिरुवनंतपुरम का नंबर था, जहाँ पेट्रोल की दरें 115.49 रुपये प्रति लीटर थीं

ये भी पढ़ें: .UP Petrol-Diesel Price: पेट्रोल-डीजल के नए दाम अपडेट, जानिए यूपी में आज कितना है प्रति लीटर रेट