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Petrol Diesel Price Today: कच्चा तेल हुआ सस्ता, लेकिन क्या मिलेगी राहत? जानिए आज आपके शहर में पेट्रोल-डीजल के ताजा रेट

Petrol Diesel Price Today: शुक्रवार, 3 जुलाई को भारत में ईंधन की कीमतों में मामूली बदलाव के साथ स्थिरता बनी रही, जबकि भू-राजनीतिक तनाव कम होने के कारण ब्रेंट क्रूड की कीमतों में गिरावट आई. हालांकि ग्लोबल क्रूड ऑयल की कीमतें चार महीने के निचले स्तर पर आ गई हैं,

By: Heena Khan | Published: July 3, 2026 9:15:00 AM IST

पेट्रोल-डीजल का ताजा भाव
पेट्रोल-डीजल का ताजा भाव


Petrol Diesel Price Today: शुक्रवार, 3 जुलाई को भारत में ईंधन की कीमतों में मामूली बदलाव के साथ स्थिरता बनी रही, जबकि भू-राजनीतिक तनाव कम होने के कारण ब्रेंट क्रूड की कीमतों में गिरावट आई. हालांकि ग्लोबल क्रूड ऑयल की कीमतें चार महीने के निचले स्तर पर आ गई हैं, लेकिन सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) द्वारा जल्द ही घरेलू ईंधन की कीमतें कम करने की संभावना नहीं है. केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के अनुसार, घरेलू रिटेल रिफाइनर अभी भी वेस्ट एशिया संकट के चरम के दौरान खरीदे गए महंगे क्रूड को प्रोसेस कर रहे हैं.

पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती 

बुधवार को, OMCs ने अपनी मासिक समीक्षा के तहत ATF की कीमतों में लगभग ₹5 प्रति लीटर और कमर्शियल 19-kg LPG की दरों में ₹183.50 प्रति सिलेंडर की कटौती की, जो लगभग 4 महीनों में पहली कटौती थी. साथ ही, 5-kg वाले मार्क्ड-प्राइस या फ्री ट्रेड LPG (FTL) सिलेंडर की दर भी ₹13 घटकर ₹808.50 प्रति 5-kg सिलेंडर हो गई. भारत के सबसे बड़े प्राइवेट रिटेलर, नायरा एनर्जी ने भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती की घोषणा की. कीमतों में इस बदलाव के साथ, रोसनेफ्ट-समर्थित कंपनी दो साल से अधिक समय में पंप दरों को कम करने वाली पहली रिटेलर बन गई.

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अचानक आई थी दामों में बढ़ोतरी 

पेट्रोल और डीजल की कीमतों में पिछली बार बदलाव मई के दूसरे भाग में किया गया था, जब दरों में लगभग ₹7.50 प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी. भू-राजनीतिक तनाव के कारण तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के दौरान, ईंधन रिटेलरों ने क्रूड की बढ़ी हुई कीमतों का एक बड़ा हिस्सा खुद सहा और पेट्रोल, डीजल और सब्सिडी वाली कुकिंग गैस (LPG) की बिक्री पर कुल ₹74,781 करोड़ का नुकसान उठाया.

शहर      

पेट्रोल की कीमत

डीज़ल की कीमत
नई दिल्ली   ₹102.12 ₹95.20
कोलकाता ₹113.51 ₹99.82
मुंबई ₹111.21 ₹97.83
चेन्नई   ₹107.76 ₹99.55
गुरुग्राम ₹102.97 ₹95.64
नोएडा  ₹101.96 ₹95.44
बेंगलुरु        ₹110.93 ₹98.80
भुवनेश्वर ₹110.49 ₹102.15
चंडीगढ़  ₹101.54 ₹89.47

Tags: Business NewsPetrol Diesel Pricepetrol rate today
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