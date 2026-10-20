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Today Petrol Diesel Price: क्या आसमान छू रहे पेट्रोल-डीजल के दाम? यहां जानें दिल्ली से लेकर हैदराबाद तक के ताजा रेट

Today Petrol Diesel Price 20 Oct: सुबह की चाय से पहले हर किसी के हाथ में अपना फोन होता  है और वो सिर्फ इंतजार करते हैं तो पेट्रोल-डीजल के आज के दामों का. पेट्रोल-डीजल के दामों में बदलाव कहीं न कहीं आम जनता के लिए सिर दर्दी बन गया है. वहीं आपकी टेंशन दूर करने के लिए हम आज के पेट्रोल-डीजल के दाम ले आए हैं.

By: Heena Khan | Published: October 20, 2026 7:32:23 AM IST

today petrol diesel price
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Today Petrol Diesel Price 20 Oct: सुबह की चाय से पहले हर किसी के हाथ में अपना फोन होता  है और वो सिर्फ इंतजार करते हैं तो पेट्रोल-डीजल के आज के दामों का. पेट्रोल-डीजल के दामों में बदलाव कहीं न कहीं आम जनता के लिए सिर दर्दी बन गया है. वहीं आपकी टेंशन दूर करने के लिए हम आज के पेट्रोल-डीजल के दाम ले आए हैं. आज मंगलवार (20 अक्टूबर) को पेट्रोलियम कंपनियों ने पेट्रोल और डीज़ल की ताज़ा कीमतें जारी कर दी हैं. इन दिनों देश में पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें आसमान छू रही हैं. इसका सीधा असर लोगों की जेब पर पड़ रहा है. चलिए जान लेते हैं आज पेट्रोल-डीजल के क्या दाम हैं? 

ये रहे आज के पेट्रोल-डीजल के दाम 

शहर

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पेट्रोल (₹/लीटर)

डीजल (₹/लीटर)

दिल्ली

₹102.12

₹95.20

मुंबई

₹111.21

₹97.83

कोलकाता

₹113.51

₹99.82

चेन्नई

₹107.76

₹99.55

बेंगलुरु

₹111.68

₹99.56

हैदराबाद

₹116.15

₹104.23

गुरुग्राम

₹102.97

₹95.64

नोएडा

₹101.96

₹95.44

चंडीगढ़

₹101.51

₹89.47

जयपुर

₹113.19

₹98.25

लखनऊ

₹101.86

₹95.36

पटना

₹113.37

₹99.36

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विदेशों में चल रही कच्चे तेल की मार 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $109 प्रति बैरल के करीब है. इन बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत में पेट्रोल और डीज़ल बेचने वाली पेट्रोलियम कंपनियों ने तेल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है. आज भी देश में पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें वैसी ही हैं.

Tags: home-hero-pos-4Petrol Diesel Pricetoday fuel rate
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