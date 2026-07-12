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Today Petrol Diesel Price: क्या बढ़ने वाली हैं पेट्रोल-डीज़ल की कीमतें? होर्मुज़ तनाव के बीच आज के ताजा रेट

Today Petrol Diesel Price: 12 जुलाई को पूरे भारत में पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ, जिससे उपभोक्ताओं को कुछ राहत मिली है. वहीं, वैश्विक कच्चे तेल के बाज़ार ईरान द्वारा होर्मुज़ जलडमरूमध्य को बंद करने की खबरों पर नज़र बनाए हुए हैं.

By: Heena Khan | Published: July 12, 2026 9:08:43 AM IST

पेट्रोल-डीजल के नए दाम
पेट्रोल-डीजल के नए दाम


Today Petrol Diesel Price: 12 जुलाई को पूरे भारत में पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ, जिससे उपभोक्ताओं को कुछ राहत मिली है. वहीं, वैश्विक कच्चे तेल के बाज़ार ईरान द्वारा होर्मुज़ जलडमरूमध्य को बंद करने की खबरों पर नज़र बनाए हुए हैं. यह रणनीतिक जलमार्ग दुनिया के तेल शिपमेंट का लगभग पांचवां हिस्सा संभालता है, इसलिए इसमें किसी भी तरह की रुकावट कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी और ऊर्जा बाज़ार में अस्थिरता का एक बड़ा कारण बन सकती है.

क्या आज बदल गए दाम 

हालांकि भू-राजनीतिक अनिश्चितता के कारण ब्रेंट क्रूड की कीमतें ऊंची बनी हुई हैं, लेकिन भारत की सरकारी तेल विपणन कंपनियों (OMCs) ने आज खुदरा ईंधन की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है. उद्योग के जानकारों का कहना है कि घरेलू ईंधन की कीमतें केवल रोज़ाना के उतार-चढ़ाव से नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की दरों, विनिमय दरों, करों और मार्केटिंग मार्जिन के मिले-जुले असर से तय होती हैं.

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मई में आखिरी बार कीमतों में बदलाव के बाद से ईंधन की कीमतें काफी हद तक स्थिर बनी हुई हैं. उस समय पश्चिम एशिया में तनाव के कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से पेट्रोल और डीज़ल के दाम बढ़ाए गए थे. तब से, वैश्विक तेल बाज़ार में लगातार अस्थिरता के बावजूद उपभोक्ताओं के लिए कीमतों में कोई नया बदलाव नहीं किया गया है.

पेट्रोल और डीज़ल की आज की कीमतें

शहर

पेट्रोल के दाम

डीज़ल के दाम 
दिल्ली रु. 102.12  रु. 95.20
मुंबई   रु. 111.21 रु. 97.83
बेंगलुरु   रु. 111.68 रु. 99.56
कोलकाता रु. 113.51 रु. 99.82
चेन्नई रु. 107.76 रु. 99.55
हैदराबाद रु. 115.69 रु. 103.82

Tags: Fuel Pricehome-hero-pos-8Iran US ConflictPetrol Diesel Pricepetrol Rate
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