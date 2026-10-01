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Today Petrol Diesel Price: 1 अक्टूबर को पेट्रोल-डीजल के दाम में क्या हुआ बदलाव? यहां देखें आज का ताजा रेट

Today Petrol Diesel Price: अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतों में होने वाले बदलाव के आधार पर देश की तेल कंपनियां हर दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों की समीक्षा करती हैं.

By: Heena Khan | Published: October 1, 2026 6:49:15 AM IST

पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी
पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी


Today Petrol Diesel Price: अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतों में होने वाले बदलाव के आधार पर देश की तेल कंपनियां हर दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों की समीक्षा करती हैं. सरकारी तेल कंपनियां इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) हर दिन सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें जारी करती हैं.

क्या बदल गए पेट्रोल डीजल के दाम 

ईंधन की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम, डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत, परिवहन खर्च और स्थानीय टैक्स जैसे कई कारकों पर निर्भर करती हैं. 1 अक्टूबर की ताजा कीमतों के अनुसार, तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दाम जारी कर दिए हैं. इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अनुसार, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत 115.69 रुपये प्रति लीटर है. वहीं, डीजल की कीमत 103.82 रुपये प्रति लीटर है. तेलंगाना के अन्य शहरों और जिलों में भी पेट्रोल-डीजल की कीमतें लगभग इसी स्तर पर हैं. हालांकि, स्थानीय टैक्स के कारण अलग-अलग जगहों पर कीमतों में थोड़ा अंतर हो सकता है.

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ये रहे आज के पेट्रोल डीजल के दाम 

शहर पेट्रोल (₹/लीटर) डीजल (₹/लीटर)
मुंबई ₹111.21 ₹97.83
दिल्ली ₹102.12 ₹95.20
चेन्नई ₹107.76 ₹99.55
कोलकाता ₹113.51 ₹99.82

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Tags: fuel ratePetrol Diesel Price
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