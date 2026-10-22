Today Petrol Diesel Price: पेट्रोल-डीजल के रेट में राहत या महंगाई का झटका? टंकी फुल कराने से पहले देखें आज की कीमतें

Today Petrol Diesel Price: हर दिन आम आदमी को पेट्रोल-डीजल के दामों का इंतजार रहता है. इन दिनों पेट्रोल-डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं जिसकी वजह से ये आम जनता के लिए एक चिंता का विषय बन गया है और उनकी जेब पर सीधा असर डालता है. वहीं 22 अक्टूबर को 14 शहरों में पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ. नौ जगहों पर CNG की कीमतों में बढ़ोतरी हुई, जबकि चार जगहों पर कोई बदलाव नहीं हुआ. चेन्नई, मथुरा और मेरठ में CNG की कीमतों में सबसे ज़्यादा ₹2 की बढ़ोतरी हुई.

ये रहे आज के पेट्रोल-डीजल के दाम

नई दिल्ली में पेट्रोल का दाम ₹102.12 और डीज़ल का दाम ₹95.20 रहा. कोलकाता में पेट्रोल का दाम ₹113.51 और डीज़ल का दाम ₹99.82 रहा. मुंबई में पेट्रोल का दाम ₹111.21 और डीज़ल का दाम ₹97.83 रहा. चेन्नई में पेट्रोल का दाम ₹107.76 और डीज़ल का दाम ₹99.55 रहा. गुरुग्राम में पेट्रोल का दाम ₹102.97 और डीज़ल का दाम ₹95.64 रहा. नोएडा में पेट्रोल का दाम ₹101.96 और डीज़ल का दाम ₹95.44 रहा. लखनऊ में पेट्रोल का दाम ₹101.86 और डीज़ल का दाम ₹95.36 रहा. चंडीगढ़ में पेट्रोल का दाम ₹101.54 और डीज़ल का दाम ₹89.47 रहा.

इन 14 शहरों में, चंडीगढ़ में पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें सबसे कम थीं. हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत सबसे ज़्यादा ₹116.15 थी. डीज़ल की कीमत ₹104.23 थी. तिरुवनंतपुरम में डीज़ल की कीमत सबसे ज़्यादा ₹104.40 थी. तिरुवनंतपुरम में पेट्रोल की कीमत ₹115.49 थी. बेंगलुरु में पेट्रोल की कीमत ₹111.68 थी जबकि डीज़ल की कीमत ₹99.56 थी. भुवनेश्वर में पेट्रोल की कीमत ₹108.97 और डीज़ल की कीमत ₹100.68 थी. जयपुर में पेट्रोल की कीमत ₹113.19 और डीज़ल की कीमत ₹98.25 थी. पटना में पेट्रोल की कीमत ₹113.37 और डीज़ल की कीमत ₹99.36 थी.

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आज CNG की कीमतें

CNG के लिए, मुंबई में कीमत ₹1 बढ़कर ₹89.00 हो गई. चेन्नई में ₹2 की बढ़ोतरी हुई, जिससे इसकी कीमत ₹99.50 हो गई. बेंगलुरु में CNG की कीमत ₹1 बढ़कर ₹98.00 हो गई. नई दिल्ली में CNG की कीमत ₹86.98 पर वैसी ही रही. हैदराबाद में CNG की कीमत ₹112.00 पर बनी रही, जो 13 जगहों में सबसे ज़्यादा है. रेवाड़ी में कोई बदलाव नहीं हुआ, जहाँ CNG की कीमत ₹91.59 थी. NCR में CNG की कीमत भी ₹86.98 पर वैसी ही रही. इन जगहों में नई दिल्ली और NCR में CNG की कीमत सबसे कम रही.