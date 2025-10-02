शादी और त्योहार के सीजन में गोल्ड रेट छू रहे हैं आसमान! आइए जानते हैं आपके शहर के ताजा भाव
today gold rate: गोल्ड की कीमत इन दिनों लगातार ऊपर जा रहे हैं. दुनिया में चल रही आर्थिक परेशानी के कारण लोग अपना पैसा Gold में लगाना ज्यादा सुरक्षित समझ रहे हैं. साथ ही त्योहारों से पहले लोग ज्यादा Gold खरीद रहे हैं. ऐसे में सोने की कीमत और ज्यादा बढ़ गई है.

Gold price today: Gold rate इन दिनों लगातार ऊपर जा रहे हैं. 2 अक्टूबर गांधी जयंती और दशहरे पर भी सोने के भाव ने उछाल पकड़ी है. कुछ दिनों से केवल सोने के भाव में बढ़ोतरी ही देखी गई है और इसके साथ ही त्यौहार और शादी का सीजन भी आ गया  है पर सोने के भाव कम होने का नाम नहीं ले रहे. गुरुवार (2 अक्टूबर 2025) को 24 कैरेट Gold की कीमत 10 ग्राम के लिए 1,19,250 रुपये हो गई है और एक दिन पहले इसका रेट 1,19,240 रुपये था. 

जानिए 2 अक्टूबर 2025 का ताजा  Gold भाव आपके शहर

दिल्ली
24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,940 रुपये हो गई है. 
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,946 रुपये हो गई है. 
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 8,956 रुपये हो गई है.

मुंबई
24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,925 रुपये हो गई है.  
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,931 रुपये हो गई है. 
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 8,941 रुपये हो गई है.

बेंगलुरु

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,925 रुपये हो गई है. 
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,931 रुपये हो गई है. 
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 8,941 रुपये हो गई है.

कोलकाता
24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,925 रुपये हो गई है. 
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,931 रुपये हो गई है. 
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 8,941 रुपये हो गई है.

चेन्नई
24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,947 रुपये हो गई है. 
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,951 रुपये हो गई है. 
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 9,061 रुपये हो गई है.

