Home > व्यापार > Gold Price Today: दिवाली के बाद गिरा दाम या आई उछाल? जानिए क्या है आज का सोने का भाव

Gold Price Today: दिवाली के बाद गिरा दाम या आई उछाल? जानिए क्या है आज का सोने का भाव

Gold Rate Today: पिछले हफ़्ते भारी गिरावट के बाद सोमवार को सोने और चांदी की कीमतों में उछाल आया, क्योंकि दिवाली और शादियों के चरम सीज़न से पहले निवेशकों और जौहरियों ने निचले स्तरों पर खरीदारी की।

By: Heena Khan | Last Updated: October 22, 2025 11:44:46 AM IST

gold rate
gold rate

Gold Price Today: पिछले हफ़्ते भारी गिरावट के बाद सोमवार को सोने और चांदी की कीमतों में उछाल आया, क्योंकि दिवाली और शादियों के चरम सीज़न से पहले निवेशकों और जौहरियों ने निचले स्तरों पर खरीदारी की। यह उछाल वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच सुरक्षित निवेश वाली संपत्तियों के लिए नए सिरे से मांग का संकेत देता है, लेकिन व्यापार तनाव कम होने और अमेरिका में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों ने अस्थिरता को कम किया है।

जानिये कितना बढ़ा दाम 

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर दिसंबर डिलीवरी वाले सोने का वायदा भाव 3,580 रुपये यानी 2.82% बढ़कर 1,30,588 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है। शुक्रवार को यह पीली धातु 1,32,294 रुपये के सर्वकालिक उच्च स्तर तक पहुँच गई थी, लेकिन पाँच दिनों की तेजी थमने के बाद 127,008 रुपये पर आकर बंद हुई। दिसंबर के चांदी वायदा में भी तेजी आई और यह 1,571 रुपये या 1% बढ़कर 1,58,175 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। यह एक अस्थिर सप्ताह के बाद हुआ जिसमें यह रिकॉर्ड ऊंचाई से लगभग 6% नीचे आया था।

DA और 8th Pay Commission एक साथ? सरकारी कर्मचारियों को मिल सकती है डबल खुशखबरी; तिजोरी भी हो जाएगी फुल

You Might Be Interested In

जानिए अंतरराष्ट्रीय बाजारों का हाल 

अंतरराष्ट्रीय बाजार में, सोने और चांदी में भी थोड़े समय की नरमी के बाद तेजी लौटी। कॉमेक्स पर, दिसंबर डिलीवरी वाले सोने का वायदा भाव 62.46 डॉलर या 1.48% बढ़कर 4,275.76 डॉलर प्रति औंस हो गया, जबकि चांदी 1.5% बढ़कर 50.85 डॉलर प्रति औंस हो गई। नए सिरे से भू-राजनीतिक उथल-पुथल, पश्चिम एशिया में नाज़ुक युद्धविराम और अमेरिकी सरकार के लंबे समय तक बंद रहने से सुरक्षित निवेश की मांग बरकरार है। अगले हफ़्ते फ़ेडरल रिज़र्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद से भी धारणा को बल मिल रहा है। एस्पेक्ट बुलियन एंड रिफ़ाइनरी के सीईओ दर्शन देसाई ने कहा, “शुक्रवार को भारी गिरावट के बाद, सोने की कीमतों में निचले स्तरों पर खरीदारों की दिलचस्पी देखी जा रही है।

कौन बनेगा बिहार का CM? उपेंद्र कुशवाहा ने खोली NDA की ‘राज़ की पोटली’, खबर पड़ते ही समझ जाएंगे पूरी प्लानिंग

Tags: delhi newsGold Price Todayhome-hero-pos-7rajasthan newssilver goldWorld news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

Makki Ki Roti अब कभी नहीं टूटेगी, ये आसान टिप्स...

October 22, 2025

इन 8 लोगों को माचा टी पीना पड़ सकता है...

October 22, 2025

सेक्स के समय भटक जाता है ध्यान? 6 टिप्स करेंगे...

October 22, 2025

बोरिंग खाना बन जाएगा झन्नाटेदार, इस रेसिपी से बनाएं भिंडी...

October 21, 2025

बाजार से महंगे प्रोडक्ट्स खरीदने का झंझट छोड़े, अब इस...

October 21, 2025

नहीं फूलेगी बिस्तर पर सांस, 10 गुना बढ़ जाएगी ताकत!

October 21, 2025
Gold Price Today: दिवाली के बाद गिरा दाम या आई उछाल? जानिए क्या है आज का सोने का भाव

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Gold Price Today: दिवाली के बाद गिरा दाम या आई उछाल? जानिए क्या है आज का सोने का भाव
Gold Price Today: दिवाली के बाद गिरा दाम या आई उछाल? जानिए क्या है आज का सोने का भाव
Gold Price Today: दिवाली के बाद गिरा दाम या आई उछाल? जानिए क्या है आज का सोने का भाव
Gold Price Today: दिवाली के बाद गिरा दाम या आई उछाल? जानिए क्या है आज का सोने का भाव