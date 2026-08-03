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Metro Card Tips: दिल्ली मेट्रो का कार्ड हो गया खराब? नहीं डूबेगा आपका पैसा, नए कार्ड में ऐसे करें बैलेंस ट्रांसफर

अगर आपके साथ ऐसी स्थिति होती है तो ऐसे में आप अपने पुराने कार्ड का बैलेंस नए कार्ड में ट्रांसफर कर सकते हैं. अगर आप समय से बैलेंस ट्रांसफर कर लेते हैं तो ऐसे में आपके नए कार्ड में इसका बैलेंस पहुंच जाएगा.

By: Kunal Mishra | Published: August 3, 2026 1:14:37 PM IST

Metro Card Tips: दिल्ली मेट्रो का कार्ड हो गया खराब? नहीं डूबेगा आपका पैसा, नए कार्ड में ऐसे करें बैलेंस ट्रांसफर


Metro Card Tips: दिल्ली मेट्रो (DMRC) में रोजाना हजारों-लाखों की संख्या में लोग यात्रा करते हैं. अधिकांश लोग मेट्रो कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, जिससे सफर आसान और सुविधाजनक बनता है. लेकिन, कई बार ऐसा होता है, जब मेट्रो कार्ड खो जाता है या फिर डैमेज हो जाता है. वहीं कई बार लगातार इस्तेमाल, कार्ड के टूटने, मुड़ने या तकनीकी खराबी की वजह से मेट्रो कार्ड काम करना बंद कर देता है. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि क्या कार्ड में जमा बैलेंस हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? लेकिन, अगर आपका मेट्रो कार्ड खराब या चोरी हो गया है तो ऐसे में डरने या घबराने की जरूरत नहीं है.

अगर आपके साथ ऐसी स्थिति होती है तो ऐसे में आप अपने पुराने कार्ड का बैलेंस नए कार्ड में ट्रांसफर कर सकते हैं. अगर आप समय से बैलेंस ट्रांसफर कर लेते हैं तो ऐसे में आपके नए कार्ड में इसका बैलेंस पहुंच जाएगा. 

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नए मेट्रो कार्ड में ऐसे ट्रांसफर करें पैसा? 

अगर आपका मेट्रो कार्ड खो गया है या फिर डैमेज हो गया है तो ऐसे में आपको मेट्रो कार्ड के बैलेंस को ट्रांसफर कर लेना चाहिए. इसके लिए आपको अपने किसी भी नजदीकी मेट्रो स्टेशन के Customer Care Centre पर जाना होगा. इसके बाद काउंटर पर मौजूद DMRC कर्मचारी को अपना खराब कार्ड दें. वे कार्ड रीडर मशीन में कार्ड चेक करेंगे कि कार्ड फिजिकली या टेक्निकली ब्लॉक या फिर डेड तो नहीं है. कार्ड की पुष्टि होने के बाद आपको एक छोटा सा रिफंड ट्रांसफर फॉर्म दिया जाएगा.

फंड ट्रांसफर करने के लिए आपको अपने मोबाइल नंबर, पुलाने कार्ड नंबर के साथ ही अपना नाम भी भरना होगा. आपका डैमेज हुआ कार्ड कस्टमर केयर के काउंटर पर ही जमा रहेगा. इसके बाद दूसरा चालू मेट्रो कार्ड काउंटर पर दें और अपने सिस्टम में आपके नए कार्ड को पुराने कार्ड के पेंडिंग बैलेंस के साथ लिंक (Map) कर देंगे. 

नए कार्ड में कब आएगा पैसा? 

आपको यह सारी प्रक्रिया कर लेने के बाद थोड़ा सा इंतजार करना है. यह फंड ट्रांसफर होने में लगभग 7 दिनों का समय भी लग सकता है. अगर 7 दिन बाद भी आपका पैसा नए कार्ड में न आए तो ऐसे में आपको दोबारा से मेट्रो स्टेशन पर जाना है और बैलेंस चेक करने वाली मशीन (AVM) पर कार्ड रखना है. AVM स्क्रीन पर Topup बटन दबाएं. इसके बाद आपका फंड या पैसा ट्रांसफर हो जाएगा.

Tags: Metro Card Tips
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