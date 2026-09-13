Smartphone Selling Tips: बेचने जा रहे हैं पुराना फोन? पर्सनल डेटा सुरक्षित रखने के लिए जरूर करें ये काम, बैंक डिटेल से लेकर फोटो तक रहेंगी सेफ

Smartphone Selling Tips: आज के समय में स्मार्टफोन एक ऐसी सुरक्षित जगह बन चुका है, जहां हम अपने कीमती दस्तावेज, जरूरी ईमेल और बैंकिंग से जुड़ी सभी जानकारियां रखते हैं. स्मार्टफोन में ऐसे बहुत से डेटा और जरूरी दस्तावेज होते हैं, जो अगर गलती से भी गायब हो जाए तो बड़ा नुकसान हो सकता है. फोन में हमारी पर्सनल फोटो और वीडियो से लेकर सोशल मीडिया अकाउंट, ईमेल और कई जरूरी कॉन्टैक्ट्स भी होते हैं.

ऐसे में जब कोई नया फोन खरीदकर अपना पुराना स्मार्टफोन बेचता है, तो उसके लिए सबसे जरूरी काम सिर्फ अच्छी कीमत पाना नहीं, बल्कि पुराने फोन से अपना पर्सनल डेटा पूरी तरह सुरक्षित तरीके से हटाना भी होता है. कई लोग फोन बेचने से पहले केवल कुछ फोटो डिलीट कर देते हैं या फोन को सामान्य तरीके से रीसेट कर देते हैं. चलिए जानते हैं डेटा सुरक्षित रखने के लिए क्या करें.

1. जरूरी डेटा का बैकअप लें

अगर आप अपना पुराना स्मार्टफोन बेचने जा रहे हैं तो ऐसे में सबसे जरूरी है कि पुराना फोन बेचने से पहले यह सुनिश्चित करें कि आपकी जरूरी जानकारी नए फोन या किसी सुरक्षित जगह पर पहुंच चुकी है. अगर आप Android फोन इस्तेमाल करते हैं तो अपने जरूरी डेटा का बैकअप अपने क्लाउड अकाउंट या लैपटॉप आदि में रख सकते हैं. iPhone यूजर्स भी अपने जरूरी डेटा का बैकअप सुरक्षित जगह पर ले सकते हैं. ध्यान रखें कि बैकअप लेने के बाद एक बार यह भी देख लें कि जरूरी फोटो, कॉन्टैक्ट और डॉक्यूमेंट वास्तव में नए डिवाइस या सुरक्षित बैकअप में पहुंच गए हैं या नहीं.

2. जरूरी ऐप्स से लॉगआउट करें

हममें से ज्यादातर लोग व्हाट्सएप, ईमेल, नेट बैंकिंग और अन्य निजी ऐप्स में लॉगिन करके रखते हैं. इसलिए फोन बेचने से पहले आपको जरूरी ऐप्स को चेक कर लेना चाहिए. आपको इन सभी ऐप्स और अपने अकाउंट से साइन आउट या लॉग आउट कर देना चाहिए. देखें कि किसी ऐप में आपका लॉगिन सेशन एक्टिव तो नहीं है. खासतौर पर ईमेल, सोशल मीडिया, क्लाउड स्टोरेज और शॉपिंग ऐप्स को जरूर चेक करें.

3. फोटो और वीडियो डिलीट करें