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WhatsApp Chat Recovery: गलती से डिलीट हो गई जरूरी चैट? घबराएं नहीं, इन 3 आसान तरीकों से वापस पा सकते हैं पुराने व्हाट्सएप मैसेज

कुछ स्थिति में डिलीट हुई व्हाट्सएप चैट वापस मिल सकती हैं. कई बार रीस्टोर करके पुरानी चैट को वापस लाया जा सकता है. चलिए जानते हैं कुछ आसान स्टेप्स में गलती से डिलीट हुई व्हाट्सएप चैट को वापस लाने के आसान तरीकों के बारे में.

By: Kunal Mishra | Published: September 19, 2026 12:52:52 PM IST

WhatsApp Chat Recovery: गलती से डिलीट हो गई जरूरी चैट? घबराएं नहीं, इन 3 आसान तरीकों से वापस पा सकते हैं पुराने व्हाट्सएप मैसेज


WhatsApp Chat Recovery: आज के समय में 90 फीसदी से ज्यादा लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं. रोजाना लोग व्हाट्सएप के जरिए एक दूसरे को फोटो, जरूरी डॉक्यूमेंट्स भेजने के साथ ही साथ चैट भी करते हैं. कई बार लोगों के व्हाट्सएप ऐप पर सालों पुरानी चैट्स भी रहती हैं, जिन्हें लोग आमतौर पर डिलीट नहीं करते हैं. लेकिन, कई बार चैट गलती से या अपने आप डिलीट हो जाती है. अगर गलती से कोई जरूरी चैट डिलीट हो जाए तो परेशानी होना स्वाभाविक है.
कुछ स्थिति में डिलीट हुई व्हाट्सएप चैट वापस मिल सकती हैं. कई बार रीस्टोर करके पुरानी चैट को वापस लाया जा सकता है. चलिए जानते हैं कुछ आसान स्टेप्स में गलती से डिलीट हुई व्हाट्सएप चैट को वापस लाने के आसान तरीकों के बारे में. 

1. बैकअप से पुराने मैसेज लाएं वापस  

अगर आपकी व्हाट्सएप चैट डिलीट हो गई है तो ऐसे में अगर आपने व्हाट्सएप की बैकअप सेटिंग ऑन है तो आपका डेटा गूगल ड्राइव या (Android) या iCloud (iPhone) पर सुरक्षित रह सकता है. इसके लिए आपको सबसे पहले अपने WhatsApp को अपने फोन से हटा देना है और अब उसे गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से दोबारा इंस्टॉल कर लेना है. इसके बाद लॉगिन करें और नंबर रिस्टोर करने के लिए ‘Restore’ के ऑप्शन पर टैप करें. अब आपके पुराने मैसेज वापस आ जाएंगे. 

2. लोकल बैकअप से करें रिकवरी 

Android फोन में WhatsApp खुद-ब-खुद एक लोकल बैकअप बनाता है, जो आपके फोन के स्टोरेज में रहता है. जिसकी मदद से आप चैट रिस्टोर कर सकते हैं. इसके लिए फाइल मैनेजर ऐप खोलें और WhatsApp/Databases/ फोल्डर में जाएं. अब आपको एक फाइल दिखेगी जैसे msgstore-2025-05-20.1.db.crypt14 इसके बाद आपको इसका नाम बदलकर `msgstore.db.crypt14` कर देना है. अब WhatsApp को अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल करें. इसके बाद इंस्टॉलेशन के समय ‘Restore’ का ऑप्शन आएगा, उसे सेलेक्ट करें. 

3. थर्ड-पार्टी सॉफ्टवेयर की मदद से रिकवर करें चैट 

अपनी चैट को आप थर्ड-पार्टी रिकवरी टूल्स के जरिए भी वापस ला सकते हैं. कुछ टूल्स जैसे Dr.Fone, iMyFone आदि इस काम में आपके लिए मददगार हो सकते हैं. इसके लिए आपको कंप्यूटर पर रिकवरी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करनी होगी. अब अपने मोबाइल को USB के जरिए कंप्यूटर से जोड़ें और Android यूजर्स को पहले अपने फोन में USB Debugging ऑन करनी पड़ सकती है. अगर सॉफ्टवेयर सफल हुआ, तो आपकी खोई हुई चैट्स वापिस आ सकती हैं.

Tags: WhatsApp Chat Recovery
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