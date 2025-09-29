क्रिकेट नहीं तो किस काम से सबसे ज्यादा पैसा छापते हैं Tilak Varma ? संपत्ति जान पाकिस्तान के खिलाड़ियों के उड़े होश

Tilak Varma Net Worth 2025: एशिया कप 2025 ( Asia Cup 2025) का मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया. इस मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया. मुकाबला बेहद रोमांचक रहा. एक समय जब 20 रन पर भारत का 3 विकेट गिर गया था. तब तिलक वर्मा (Tilak Varma) ने भारत के पारी को संभाली और भारत को जीत की तरफ लेकर गए. 22 वर्षीय तिलक वर्मा ने 53 गेंदों में 69 रन की शानदार पारी खेली. तिलक ने अपने पारी में 4 छक्कें और 3 चौकें लगाए. वो भारत के जीत के हीरो रहें. तिलक वर्मा ने बहुत कम समय में क्रिकेट की दुनिया में अपनी खास जगह बना ली है.मैदान पर उनके शानदार प्रदर्शन के अलावा,हैदराबाद की गलियों से इंटरनेशनल स्टार बनने तक का तिलक का सफर भी उतना ही प्रेरणादायक है.

Tilak Varma को IPL से मिली पहचान

तिलक वर्मा को असली पहचान 2022 में मिली. जब आईपीएल मेगा नीलामी में मुंबई इंडियंस ने उन्हें ₹1.70 करोड़ की भारी-भरकम रकम में खरीदा. IPL में शानदार प्रर्दशन करने के बाद उन्हे भारतीय टीम में जगह मिला. तिलक ने अगस्त 2023 में वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना टी20 अंतरराष्ट्रीय डेब्यू किया और 2023 एशिया कप जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थे. वह 19वें एशियाई खेलों में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम का भी हिस्सा थे.

तिलक वर्मा के क्रिकेट करियर में तेज़ी से वृद्धि हुई है, साथ ही उनकी कमाई भी बढ़ी है. उन्हें आईपीएल 2022 से 2024 तक मुंबई इंडियंस ने प्रति सीज़न ₹1.70 करोड़ में रिटेन किया था. हालांकि, उनके शानदार प्रदर्शन के कारण मुंबई इंडियंस ने उन्हें आईपीएल 2025 की मेगा-नीलामी से पहले अपने पांचवें रिटेन खिलाड़ी के रूप में चुना, जिससे उन्हें ₹8 करोड़ की भारी कमाई हुई.

तिलक वर्मा नेट वर्थ (Tilak Varma Net Worth 2025)

2024-25 की रिपोर्ट के अनुसार, तिलक वर्मा की अनुमानित कुल संपत्ति लगभग ₹5 करोड़ है. उनकी मासिक आय ₹20-25 लाख के बीच बताई जाती है. वह यह कमाई मुख्य रूप से आईपीएल अनुबंधों, बीसीसीआई मैच फीस और ब्रांड एंडोर्समेंट से करते हैं. उन्हें 2023-24 के लिए बीसीसीआई रिटेनरशिप सूची की ‘ग्रेड सी’ श्रेणी में भी शामिल किया गया था, जिसके तहत उन्हें ₹1 करोड़ की वार्षिक फीस मिलती है.

बता दें कि तिलक वर्मा के पास कई लग्जरी कारें भी हैं. कार कलेक्शन में मर्सिडीज-बेंज एस-क्लास और बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज़ जैसी महंगी कारें शामिल हैं. हैदराबाद के पुराने शहर चंद्रायनगुट्टा में उनका एक बहुमंजिला घर है.