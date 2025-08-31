PM मोदी-जिनपिंग मुलाकात के बीच, TikTok ने भारत में किया बड़ा खेला…क्या वापसी करने का प्लान बना रही चीनी कंपनी?

TikTok Return India: जहां एक तरफ पीएम मोदी चीन में शी जिनपिंग से मिल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चीनी शॉर्ट-वीडियो ऐप टिकटॉक की मूल कंपनी बाइटडांस ने लिंक्डइन पर अपने गुरुग्राम ऑफिस दो वैकेंसी निकाली है – एक कंटेंट मॉडरेटर (बंगाली वक्ता) और एक वेलबीइंग पार्टनरशिप एवं ऑपरेशंस लीड। कंपनी की वेबसाइट भारत में भी आंशिक रूप से उपलब्ध हो गई है, जिससे टिकटॉक की संभावित वापसी को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं।

यह हैं इसके मायने?

2020 के प्रतिबंध से पहले भारत लगभग 20 करोड़ यूजर्स के साथ टिकटॉक का दूसरा सबसे बड़ा बाजार था। टिकटॉक की वापसी से भारत के शॉर्ट-वीडियो इकोसिस्टम का स्वरूप बदल सकता है, जिस पर वर्तमान में इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स और मोज व जोश जैसे घरेलू ऐप का दबदबा है।

यह कदम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा नई दिल्ली पर दंडात्मक शुल्क लगाने के बाद भारत और चीन के बीच राजनयिक संबंधों में आई नरमी के बीच उठाया गया है। रविवार, 31 अगस्त को, पीएम मोदी ने तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन से इतर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता की, जहाँ दोनों नेताओं ने मिलकर काम करने पर ज़ोर दिया।

टिकटॉक पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया?

गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़पों के बाद, जून 2020 में 58 अन्य चीनी ऐप्स के साथ TikTok पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा और डेटा गोपनीयता संबंधी चिंताओं का हवाला दिया था। Helo और CapCut जैसे अन्य ByteDance प्लेटफ़ॉर्म पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था।

TikTok has started hiring again for various roles in India. Looks like its comeback in India might be happening soon 👀 pic.twitter.com/a5GMUifDd7 — TrakinTech (@TrakinTech) August 29, 2025

Tiktok पर प्रतिबंध अभी भी जारी

हालांकि, रिपोर्ट्स बताती हैं कि TikTok की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। TikTok के एक प्रवक्ता ने द इकोनॉमिक टाइम्स को बताया, “हमने भारत में TikTok तक पहुँच बहाल नहीं की है और भारत सरकार के निर्देशों का पालन करना जारी रखेंगे।”

अनब्लॉकिंग के कोई आदेश जारी नहीं किए गए हैं। 22 अगस्त को भी ऐसी ही अफवाहें सामने आईं, जब कुछ यूजर्स ने TikTok की वेबसाइट पर कुछ समय के लिए प्रवेश किया। हालाँकि अब साइट अपने ‘हमारे बारे में’ सेक्शन पर रीडायरेक्ट हो जाती है, लेकिन वीडियो अभी भी उपलब्ध नहीं हैं और ऐप Play Store और App Store पर उपलब्ध नहीं है।

फिलहाल, TikTok भारतीय यूजर्स के लिए उपलब्ध नहीं है – लेकिन लेटेस्ट पोस्ट से पता चलता है कि बाइटडांस ने बाजार में फिर से प्रवेश करने के अपने दरवाजे बंद नहीं किए हैं।

