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Loan Agreement: लोन का पेपर साइन करने जा रहे हैं? बिना जल्दबाजी किए जरूर चेक करें ये बातें, ब्याज और EMI नहीं बनेगी बोझ

लोन की पूरी लागत और भविष्य की जिम्मेदारी समझने के लिए लोन एग्रीमेंट को ध्यान से पढ़ना भी उतना ही जरूरी है. बिना पढ़े लोन एग्रीमेंट साइन करना आगे चलकर आपके लिए समस्या का सबब भी बन सकता है. चलिए विस्तार से जानते हैं इसके बारे में.

By: Kunal Mishra | Published: October 4, 2026 1:35:28 PM IST

Loan Agreement: लोन का पेपर साइन करने जा रहे हैं? बिना जल्दबाजी किए जरूर चेक करें ये बातें, ब्याज और EMI नहीं बनेगी बोझ


Loan Agreement Sign: आज के समय में घर लेना हो या कार खरीदनी ऐसे में लोगों को लोन लेने की जरूरत पड़ती है. यहां तक की बच्चों की पढ़ाई और शादी तक में लोन लेना पड़ता है. लोन मिलना आज के समय में कोई बहुत मुश्किल काम नहीं रह गया है, लेकिन लोन लेने से पहले आपको उसकी जांच जरूर कर लेनी चाहिए. लोन लेते समय अक्सर ज्यादातर लोगों का ध्यान इस बात पर रहता है कि उन्हें कितनी रकम मिल रही है और हर महीने कितनी EMI चुकानी होगी. लेकिन सिर्फ लोन की रकम और EMI जान लेना ही पर्याप्त नहीं है.
लोन की पूरी लागत और भविष्य की जिम्मेदारी समझने के लिए लोन एग्रीमेंट को ध्यान से पढ़ना भी उतना ही जरूरी है. बिना पढ़े लोन एग्रीमेंट साइन करना आगे चलकर आपके लिए समस्या का सबब भी बन सकता है. चलिए विस्तार से जानते हैं इसके बारे में. 
 

1. EMI और पेमेंट का पूरा हिसाब देखें 

लोन लेते समय सिर्फ मंथली EMI देखकर फैसला नहीं करना चाहिए. बल्कि, एग्रीमेंट और रिपेमेंट शेड्यूल में यह भी देखना चाहिए कि पूरी अवधि में आपको कुल कितनी रकम चुकानी होगी. उदाहरण के तौर पर कम EMI आकर्षक लग सकती है, लेकिन अगर लोन की अवधि बहुत लंबी है तो कुल ब्याज ज्यादा भी हो सकता है. इसलिए आपको प्रिंसिपल अमाउंटस, ब्याज की राशि और कुल राशि के बारे में समझना चाहिए. 
 

2. हिडन चार्ज और फीस देखें 

अगर आप बैंक या किसी फाइनेंशियल संस्थान से लोन लेने जा रहे हैं तो ऐसे में प्रोसेसिंग फीस के साथ ही साथ हिडन चार्ज और फीस आदि के बारे में जानकारी जरूर ले लें. दरअसल, कई बार बैंक ऐसे हिडन चार्ज लगा देती है, जिसके बारे में आपको पता नहीं लग पाता है इसलिए लोन लेने से पहले ही उनसे पूछ लें कि इसमें कोई अलग या हिडन चार्ज तो नहीं लगाया गया है. 
 

3. ब्याज के बारे में लें जानकारी 

बैंक से लोन लेते समय हमेशा ब्याज के बारे में जानकारी ले लेनी चाहिए. लोन एग्रीमेंट साइन करने से पहले सबसे पहले यह देखें कि आपसे कितनी ब्याज दर ली जा रही है. सिर्फ प्रतिशत जानना पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह भी समझना जरूरी है कि ब्याज फिक्सड है या फिर फ्लोटिंग है. आपको यह देखना होगा और कैलकुलेट करना होगा कि लोन की पूरी अवधि में आपका कितना ब्याज जा रहा है. 

Tags: Loan Agreement Sign
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