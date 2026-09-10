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Apple भारत में क्यों नहीं घटाता अपने iPhone की कीमत? नई सीरीज लॉन्च होने के बाद भी पुराने फोन का वही रेट, जानें क्या हैं कारण

अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि भारत में आईफोन बनने के बावजूद कीमतें इतनी ऊंची क्यों रहती हैं? यह सवाल लगभग हर आईफोन खरीदने और न खरीदने वाले दोनों के मन में आता है. चलिए जानते हैं आखिर ऐसा क्यों होता है.

By: Kunal Mishra | Published: September 10, 2026 10:05:39 PM IST

Apple भारत में क्यों नहीं घटाता अपने iPhone की कीमत? नई सीरीज लॉन्च होने के बाद भी पुराने फोन का वही रेट, जानें क्या हैं कारण


iPhone price hike: हाल ही में टेक कंपनी ऐप्पल ने iPhone 18 Pro और iPhone Duo को लॉन्च किया है. इन फोन्स को आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया गया है. बहुत से यूजर्स को ऐसा लग रहा था कि ऐप्पल अपनी सीरीज के पोर्टफोलियो को आगे बढ़ाने के साथ ही अपनी पिछली सीरीज की कीमत में कटौती करेगा. लेकिन, ऐसा नहीं हुआ. इस बार फिर ऐपल ने दाम के मामले में लंबी छलांग लगाई है. iPhone 17, iPhone 16 आदि की कीमतों में कोई कटौती नहीं हुई है बल्कि, कीमत में थोड़ा इजाफा देखने के लिए मिला है.
अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि भारत में आईफोन बनने के बावजूद कीमतें इतनी ऊंची क्यों रहती हैं? यह सवाल लगभग हर आईफोन खरीदने और न खरीदने वाले दोनों के मन में आता है. चलिए जानते हैं आखिर ऐसा क्यों होता है. 

क्यों बढ़ सकती है iPhone की कीमत? 

आईफोन की कीमत बढ़ाए जाने के पीछे का कारण यह भी हो सकता है कि Apple की तरफ से अब तक रिटेलर्स को डिमांड जनरेशन सपोर्ट यानी DG सपोर्ट मिलता था, जो एक बैकएंड इंसेटिव की तरह था लेकिन अब इसको बंद किया जा रहा है. माना जा रहा है कि इसी के चलते iPhone 15 और iPhone 16 के दाम बढ़ सकते हैं. पहले ग्राहकों को आईफोन पर 6000 रुपये तक का कैशबैक दिया जाता था. अब यह घटकर लगभग 1000 रुपये रह गया है. 

भारत में क्यों बढ़ते हैं iPhone के दाम?

मीडिया रिपोर्ट्स और टेक एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारत में iPhone की कीमतों में इजाफा इसलिए होता है क्योंकि, भारत में iPhone बनाने के लिए ज्यादातर काम असेंबली से होता है. iPhone पूरी तरह से भारत में नहीं बनाया जाता है. कैमरा सेंसर, प्रोसेसर, डिस्प्ले के साथ ही साथ मेमोरी जैसे महंगे पार्ट्स अभी भी ताइवान, साउथ कोरिया, चीन या फिर जापान आदि से आते हैं. इन पार्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी लगती है. इसके बाद पूरे फोन पर 18 प्रतिशत GST भी लगाया जाता है. सभी टैक्सों और ड्यूटी की वजह से इसकी फाइनल कीमत काफी बढ़ जाती है. माना जा रहा है कि इसके चलते ही भारत में आईफोन की कीमतों में कटौती आने के बजाय दाम अक्सर बढ़ जाते हैं. 

Tags: iPhone price hike
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