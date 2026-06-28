अयोध्या राम मंदिर में चोरी के बाद उठा बड़ा सवाल: कौन रखता है पाई-पाई का हिसाब और कहां खर्च होता है आपका दान? जानिए सब कुछ!

उत्तर प्रदेश के अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले ने श्रद्धालुओं की आस्था को गहरी ठेस पहुंचाई है. लेकिन इस तरह का यह कोई पहला मामला नहीं है. हर साल देश के करोड़ों श्रद्धालु मंदिरों और मस्जिदों में नकद, ज्वैलरी, सोना-चांदी और अपनी प्रॉपर्टी तक दान कर देते हैं. लेकिन असल में यह पैसा जाता कहां है? आपके मन भी यह सवाल आया होगा कि आखिर मंदिरों और मस्जिदों को मिलने वाले दान-दक्षिणा, चढ़ावा, चंदा आदि की रखवाली कौन करता है? दान पात्र से निकलकर पैसा कहां जाता है? इसका चढ़ावे का मैनेजमेंट कौन देखता है? पैसों की निगरानी की जिम्मेदारी किसकी होती है? और सरकार का क्या रोल होता है? क्या मंदिर और मस्जिदों को श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए नकद और कीमती चीजों पर टैक्स भी देना होता है? मंदिर-मस्जिद प्रशासन चढ़ावे के पैसों को किस तरीके से यूज करते हैं? जानिए विस्तार से-

चढ़ावे का हिसाब-किताब कैसे रखते हैं?

मंदिरों में आने वाले चढ़ावे की बात करें तो कुछ लोग ऑनलाइन तो कुछ श्रद्धालु मंदिरों के दान पात्र में नकद आदि चढ़ाते हैं. दान पात्र मंदिरों में अलग-अलग स्थानों पर रखे जाते हैं जिन पर ताला लगा दिया जाता है जिसकी चाबियां मंदिर मैनेजमेंट की निगरानी में सुरक्षित रखी जाती है ताकि हर व्यक्ति दान पात्र को न खोल सके. कई मंदिरों में दान पेटियों पर कोड नंबर लिखे जाते हैं जिसके हिसाब से चाबियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है.

किन लोगों के हाथ में होता दान के पैसों का लेखा-जोखा!

मंदिर की दान पेटियों को हर साल तय समय पर खोला जाता है. यह प्रोसेस सप्ताह, महीने या साल में एक बार हो सकती है. दान पात्रों के ताले सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में खोले जाते हैं, जहां मंदिर मैनेजमेंट के लोग या ट्रस्ट के लोग मौजूद होते हैं. दान पात्र का पैसों को पूरा प्रबंधन उस मंदिर के ट्रस्ट अधिकारी और प्रशासनिक कर्मचारी मिलकर देखते हैं. इसकी सुरक्षा का जिम्मा सुरक्षा अधिकारी का और नकद आदि को बैंक में जमा कराने की जिम्मेदारी बैंक प्रतिनिधि की होती है. किस दान पेटी से कितना पैसा निकला, कुल कितना दान मिला आदि का लेखा-जोखा ऑडिट टीम या अधिकृत कर्मचारी रखते हैं. नोटों को गिनने का काम पहले मंदिर ट्रस्ट के ही लोग करते थे लेकिन अब हाई स्पीड नोट काउंटिंग मशीनें यूज होती हैं. सिक्कों को अलग किया जाता है. सोना-चांदी और गहनों की बकायदा लिस्ट बनाई जाती है.

फिर बैंक पहुंचता है पैसा…

नकद को पेटियों में भरकर बैंक में पहुंचाया जाता है और वहां बैंक प्रतिनिधि के जरिए जमा कराने का काम होता है. पूरी प्रोसेस में हर एक स्टेप की डिटेल को लिखित में दर्ज किया जाता है. इस तरह अलग-अलग प्रोसेस में अलग-अलग विश्वासपात्र लोग चढ़ावे को पेटियों में सील करके बैंक तक पहुंचाने का काम करते हैं. पेटियों को खोलने से लेकर बैंक तक चढ़ावा पहुंचाने तक का काम एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होता. इस तरह से हेर-फेर की संभावना कम होती है. वहीं UPI, QR कोड और अन्य ऑनलाइन माध्यमों से मिले चढ़ावे सीधा मंदिर ट्रस्ट के बैंक खाते में जमा होते हैं.

चोरी का रिस्क कहां होता है?

जनसत्ता की रिपोर्ट में एक्सपर्ट बताते हैं कि सबसे ज्यादा तीन जगह रिस्क होता है. 1- सबसे पहले जब दान पेटी खुलती है. 2- जब नकद की गिनती की जाती है. 3- जब कैश के बैंक खाते में जमा कराते हैं. इसके अलावा एक और जगह रिस्क होता है. 4- दान पेटी या अन्य माध्यमों से मिले चढ़ावे की नकद राशि का लेखा-जोखा और रिकॉर्ड रखने के दौरान. यदि इन जगहों पर विश्वसनीयता और पारदर्शिता भंग हो जाए तो गलतियों का सिलसिला शुरु हो जाता है और धोखाधड़ी की संभावना पैदा होने लगती है.

इसलिए कराए जाते हैं ऑडिट

यही कारण है कि समय-समय पर ऑडिट कराए जाते हैं ताकि यह पता चल सके कि चढ़ावे का पैसा कहां से मिला? कितना मिला? कहां-कितना खर्च हुआ? जब बनाए गए रिकॉर्ड और टोटल चढ़ावे का बैलेंस मेल नहीं होता तो ऑडिट पर सवाल उठता है. हालांकि कुछ मंदिरों में समय-समय पर इंटरनल ऑडिट किए जाते हैं लेकिन नियमों के मुताबिक, चार्टर्ड अकाउंटेंट से फाइनेशियल स्टेटमेंट की जांच कराने का विधान है. यह ट्रस्ट का कानूनी दायित्व होता है. ताकि शिकायत या गड़बड़ी की आशंका हो तो तुरंत कार्रवाई की जा सके. यदि ऐसा होता है तो आगे की कार्यवाही में सरकार या सक्षम प्राधिकारी जांच समिति या विशेष जांच दल (SIT) को शामिल किया जाता है. जो दोष और दोषियों की जांच-पड़ताल करते हैं.

कहां-कहां इस्तेमाल होता है चढ़ावे का पैसा?

एक बार मंदिर का पैसा बैंक तक पहुंच जाए तो मंदिर या मंदिर ट्रस्ट के खाते में जमा कर दिया जाता है और रिसीविंग ली जाती है. जिसके बाद समय-समय पर ऑडिट कराए जाते हैं. फिर चढ़ावे की राशि का इस्तेमाल सबसे पहले मंदिर के संचालन, वहां काम करने वाले लोगों की सैलरी, पूजा-पाठ, धार्मिक कार्यक्रम, अस्पताल, स्कूल, अन्नक्षेत्र, धर्मशाला, पशु कल्याण और इलाके के विकास कार्यों में खर्च किया जाता है. कहां-कितना पैसा गया है, इसका भी लेखा-जोखा तैयार किया जाता है. हर एक चीज फाइनेंशियल रिकॉर्ड में दर्ज की जाती है जिसके बाद ऑडिट कराई जाती है जिससे मंदिर की आय और खर्च का हिसाब-किताब क्लीयर हो सके.

बाकी धार्मिक स्थानों में ऐसा होता है?

भारत में मंदिर या धार्मिक संस्थानों के ऑडिट के लिए कोई विशेष कानून नहीं है क्योंकि कुछ मंदिर के अपने निजी ट्रस्ट होते हैं. कुछ धार्मिक ट्रस्ट के तौर पर रजिस्टर्ड हैं. और कुछ राज्य सरकार द्वार बनाए गए बोर्ड के तहत आते हैं. इसलिए ऑडिट की प्रक्रिया और पारदर्शिता का स्तर भी अलग होता है. फिर चाहे मंदिर हो, गुरुद्वारे, चर्च, मस्जिद (वक्फ बोर्ड) या अन्य धार्मिक ट्रस्ट. सभी को अपने-अपने कानूनी ढांचे के तहत फाइनेंशियल रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होता है क्योंकि यह एक धर्म या संस्थान से नहीं बल्कि सार्वजनिक विश्वास का मामला है.

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