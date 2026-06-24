ट्रेन में खाना ऑर्डर करने से पहले पढ़ लें ये खबर! तेजस में वेज बिरयानी में मिली मरी मक्खी; IRCTC ने ठोका तगड़ा जुर्माना

Tejas Dead Fly in Biryani: अगर आप भी वेज बिरयानी के शौकीन है और ट्रेन में भी ऑर्डर कर खाते है, तो शायद ये खबर पढ़ने के बाद आप इसे ट्रेन में ऑर्डर कर खाने के बारे में कभी नहीं सोचेगें. अहमदाबाद-मुंबई तेजस एक्सप्रेस में एक चौंकाने वाली घटना हुई.
एक पैसेंजर को परोसे गए वेज बिरयानी कॉम्बो मील में एक मरी हुई मक्खी मिली. ट्रेन नंबर 82902 (अहमदाबाद-मुंबई सेंट्रल तेजस एक्सप्रेस) का मील कंपार्टमेंट खोलने पर, पैसेंजर को अंदर मक्खी देखकर झटका लगा. पैसेंजर ने तुरंत रेलवे अधिकारियों से शिकायत की.
ट्रेन कैप्टन और ऑनबोर्ड केटरिंग मैनेजर ने तुरंत कार्रवाई की
चूंकि यह घटना एक हाई-प्रोफाइल ट्रेन में हुई थी, इसलिए ट्रेन कैप्टन और ऑनबोर्ड केटरिंग मैनेजर ने तुरंत कार्रवाई की. वे तुरंत पैसेंजर के पास गए और लापरवाही के लिए माफी मांगी. अधिकारियों ने उसे दूसरा मील देने की भी पेशकश की, लेकिन गुस्साए पैसेंजर ने साफ मना कर दिया.
Thank You @IRCTCofficial for Serving Quality Food With Fly and Insects
That too in Tejas (Most Premium One)
Pathetic Service with Higher Cost @AshwiniVaishnaw ji please check
Train Numbers 82902
Coach E2
Seat 48 @RailMinIndia @IRCTCofficial @irctcwestzone @TimesNow pic.twitter.com/1JX8ZXQPyB
— Sumit Mehrotra (@SumitResearch) June 23, 2026
₹1 लाख का जुर्माना और कारण बताओ नोटिस
IRCTC ने इस घटना को बहुत गंभीरता से लिया है. पैसेंजर की सेहत और खाने की क्वालिटी से समझौता करने के लिए केटरिंग वेंडर पर ₹1 लाख का जुर्माना लगाया गया है. रेलवे यहीं नहीं रुका; बल्कि, लापरवाही की हदें पार करने के लिए वेंडर का लाइसेंस हमेशा के लिए कैंसिल करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया.
आगे के लिए सख्त निर्देश
इस घटना के बाद, रेलवे ने केटरिंग टीम को सख्त निर्देश दिए. रेलवे ने वेंडर को खाने की क्वालिटी पर खास ध्यान देने, ताज़ा कच्चा माल खरीदने और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए रेगुलर तौर पर खाने के स्टोरेज की जांच करने को कहा.