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Tech Layoff Chaos: पिछले 10 दिन में गई 6,300 से ज्यादा जॉब, Uber, PayPal और Apple जैसी बड़ी कंपनियां आखिर क्यों कम कर रही हैं स्टाफ

इनमें Amazon, Meta, Oracle के साथ ही साथ Uber जैसी बड़ी कंपनियां भी शामिल हैं. सितंबर 2026 की शुरुआत में ही कुछ ही दिनों के भीतर हजारों कर्मचारियों की नौकरियां जाने की खबर ने चिंता बढ़ा दी है. लेकिन, आखिर इतने ले-ऑफ होने के पीछे क्या कारण हो सकता है. चलिए जानते हैं.

By: Kunal Mishra | Published: September 7, 2026 6:16:35 PM IST

Tech Layoff Chaos: पिछले 10 दिन में गई 6,300 से ज्यादा जॉब, Uber, PayPal और Apple जैसी बड़ी कंपनियां आखिर क्यों कम कर रही हैं स्टाफ


Tech Layoff Chaos: टेक्नोलॉजी सेक्टर में एक बार फिर छंटनी का दौर तेज होता दिखाई दे रहा है. कभी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली इंडस्ट्री माने जाने वाले इस सेक्टर में अब कंपनियां लगातार अपने कर्मचारियों को निकाल रही हैं. पिछले 10 दिनों की बात करें अगर तो टेक की कुछ बड़ी कंपनियों ने अपने 6300 से भी ज्यादा कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है. Layoff.fyi के आंकड़ों के मुताबिक, 2026 में अब तक करीब 1.30 लाख कर्मचारी अपनी नौकरी गंवा चुके हैं. Layoff करने वाली कंपनियां कोई छोटा-मोटा व्यापार नहीं करती है बल्कि, बड़े पैमाने पर बिजनेस चलाती हैं.
इनमें Amazon, Meta, Oracle के साथ ही साथ Uber जैसी बड़ी कंपनियां भी शामिल हैं. सितंबर 2026 की शुरुआत में ही कुछ ही दिनों के भीतर हजारों कर्मचारियों की नौकरियां जाने की खबर ने चिंता बढ़ा दी है. लेकिन, आखिर इतने ले-ऑफ होने के पीछे क्या कारण हो सकता है. चलिए जानते हैं. 

इन कंपनियों ने निकाला 6300 से ज्यादा कर्मचारी 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक Uber टेक्नोलॉजी ने करीब 3,300 कर्मचारियों की छंटनी का ऐलान किया है. यह कंपनी की कुल वर्कफोर्स का लगभग 10 फीसदी है. माना जा रहा है कि यह 2020 के बाद Uber की सबसे बड़ी छंटनी है. वहीं, जानी मानी कंपनी PayPal भी ग्लोबल लेवल पर कर्मचारियों की संख्या कम कर रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी में लगभग ,700 कर्मचारी काम करते हैं, जिनमें से 1,600 से ज्यादा की छंटनी की जा चुकी है. वहीं, ले-ऑफ की प्रक्रिया अभी भी जारी है, कुछ लोग छंटनी के दौर से गुजर रहे हैं. यह कंपनी की 4 फीसदी कर्मचारियों की छंटनी की है. 

Oracle, Apple और Zomato में भी छंटनी का दौर  

टेक कंपनी Apple और फूड डिलीवरी कंपनी Zomato ने भी हाल में कर्मचारियों की संख्या घटाई है. दोनों कंपनियों में मिलाकर करीब 250 नौकरियों में कटौती की गई है. केवल यही नहीं बल्कि, Oracle में भी छंटनी का बड़ा दौर देखने के लिए मिल रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक इस संभावित छंटनी का असर दुनियाभर में 7,000 से 8,000 कर्मचारियों पर पड़ सकता है. 

आखिर दुनियाभर में क्यों हो रही है इतनी छंटनी? 

ऐसी स्थिति देखकर सवाल यह उठता है कि आखिर दुनियाभर में इतनी बड़ी-बड़ी और जानी-मानी कंपनियां इतने बड़े पैमाने पर अपने कर्मचारियों की छंटनी क्यों कर रही हैं. जानकारों की मानें तो AI और ऑटोमेशन का तेजी से बढ़ता चलन इसके पीछे का एक बड़ा कारण माना जा रहा है. AI और ऑटोमेशन के आने के बाद से कंपनियों के काम के साथ ही स्ट्रक्चर में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है.
कंपनियां अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए AI अपना रही हैं, जिससे कुछ रिपीट होने वाले और एडमिनिस्ट्रेटिव कामों में कर्मचारियों की जरूरत कम हो रही है. केवल यही नहींं, कंपनियां भी AI, क्लाउड कंप्यूटिंग और ऑटोमेशन के क्षेत्र में निवेश कर रही हैं ताकि वे कॉस्ट कटिंग कर सकें.

Tags: Tech Layoff Chaos
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