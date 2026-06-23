Tata Electronics Cyberattack: TCS में साइबर सेंध, क्यों उड़ गई है Apple और Tesla की नींद, समझें 5 प्वॉइंट्स में क्या हैं खतरे

Tata Electronics Cyberattack: टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स पर एक बड़ा और खतरनाक साइबर हमला हुआ है. वर्ल्डलीक्स नामक रैनसमवेयर समूह ने डार्क वेब पर 2,00,000 से ज्यादा फाइलें पोस्ट करने का दावा किया है. दावे में कहा है कि उसने टाटा के सिस्टम में सेंध लगाकर टेक और ऑटोमोबाइल कंपनियों, ऐपल और टेस्ला के खुफिया Trade Secrets और कंपोनेंट डिजाइन चुरा लिए हैं.

माना जा रहा है कि टाटा से इस संबंध में फिरौती मांगी गई थी. जब इस संबंध में टाटा से प्रतिक्रिया मांगी गई तो उसने कोई जवाब नहीं दिया. हालांकि, ऐसा केवल सूत्रों द्वारा कहा जा रहा है.

टाटा ने की हमले की पुष्टि

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने एक बयान में कहाकि कुछ सप्ताह पहले टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने अपने कुछ सिस्टम में साइबर सुरक्षा घटना की पहचान की थी. टाटा के मुताबक हमारे काम में किसी तरह की कोई समस्या नहीं हुई है इसमें कोई बाधा नहीं आई है. टाटा ने कहा कि इस संदर्भ में हमारी प्रतिक्रिया तुरंत शुरु हो गई थी. कुछ सूत्रों की मानें तो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स से डेटा क डिलीट या फिर सार्वजनिक नहीं करने के लिए अच्छी-खासी फिरौती मांगी गई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले साल टाटा के ब्रिटिश जगुआर लैंड रोवर समूह पर साइबर हमला हुआ था, जिसके चलते लगभग 40 दिनों तक प्रोडक्शन रुका रहा था.

ऐप्पल और टेस्ला को क्यों है इससे खतरा?

Tata Electronics पर हुए साइबर हमले से ऐप्पल और टेस्ला को खतरा है. दरअसल, टाटा, ऐप्पल के लिए आईफोन और टेस्ला के लिए जरूरी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स बनाती है.

2. केवल यही नहीं बल्कि, टेस्ला के डिजाइन भी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के पास रहते हैं, जोकि एक बेहद जरूरी डेटा है. दावा किया जा रहा है कि इस डिजाइन को भी हैक कर लिया गया है, जिससे टेस्ला की चिंता बढ़ सकती है.

3. ऐप्पल और टेस्ला को टाटा इलेक्ट्रॉनिक पक हुए साइबर सेंध से इसलिए भी खतरा है क्योंकि, टाटा टेस्ला को बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम औरक मोटर कंट्रोलर जैसे कई पार्ट्स सप्लाई करती है, इससे यह सप्लाई बाधित हो सकती है.

4. टेस्ला के कुछ पेटेंट लीक होने की भी बात सामने आ रही है. हालांकि, इस बात की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है. अगर ऐसा होता है तो इससे टेस्ला को खतरा या नुकसान हो सकता है,

5. माना जा रहा है कि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के पास ऐप्पल की मैन्युफैक्चरिंग की लोकेशन है, जोकि लीक होने से इसका खुलासा सार्वजनिक तौर पर हो सकता है.